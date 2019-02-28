Когда ты известная певица, а папка всё равно ругается. Виной всему "голый" клип

Нелёгкое это дело — соответствовать ожиданиям родителей, будь ты обычный человек или знаменитость. Вот и 29-летней Биби Рексе, работавшей с такими звёздами, как Рианна, Эминем, Мадонна и Ники Минаж, приходится мириться с неодобрением отца, о чём певица и поделилась в своём инстаграме, пишет Daily Mail.

Сильный голос и откровенные наряды помогли Биби заслужить преданность огромного числа фанатов, но не добавили уважения со стороны её отца. 53-летний Фламур, эмигрант из Албании, всю жизнь был простым рабочим, а также достойным человеком. Увлечения дочери музыкой он всегда поощрял, но никак не ожидал, что занятия вокалом приведут к такому.

Тебе пора прекратить выкладывать глупую порнографию, потому что меня от этого тошнит. Это невозможно терпеть! Мне стыдно выходить на люди. Ты меня очень расстраиваешь. Не могу в это всё поверить Фламур Рекса

Биби выложила слова отца в "Инстаграме", приписав, что "папа её ненавидит". Судя по всему, Фламур написал дочери сразу после того, как она представила публике свой новый клип. Там Биби действительно выглядит довольно провокационно, и даже некоторые её поклонники пришли в лёгкое замешательство, что уж говорить про консервативного отца.

Биби была очень расстроена реакцией папы, который до сих пор отказывается разговаривать с дочерью. Но девушка твёрдо стоит на своём, она уверена, что пусть и своеобразное, но это искусство. И если бы такой клип выложил исполнитель мужского пола, то ему бы и слова не сказали.

Фанаты поспешили защитить честь любимой певицы и бросились с неодобрением на Фламура. Но Биби их сразу же осадила: "Мне очень стыдно за свой пост. Мой папа — хороший человек. Я понимаю, почему он мной недоволен, и я расстроена, что он не разговаривает со мной, но он всё-таки мой отец".