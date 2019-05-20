Бузова выложила фото с разбитыми коленями, рассказав, как трудно идти к успеху

33-летняя телеведущая не перестаёт удивлять поклонников, даже если для этого нужно показать свои ушибы.

Совсем недавно Ольга рассказала в своём инстаграме, что её постигло разочарование в мужчинах. А теперь фанатам снова пришлось переживать за свою любимицу. Певица пощекотала им нервы, выложив страшные снимки, где она предстала с разбитыми коленями.

При этом пост девушка снабдила философской подписью про успех. Она отметила, что, чтобы его добиться, ей приходится очень много работать и порой страдать. Певица заявила, что у неё есть цель, к которой она таким образом идёт.

Успех — это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжёлая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И это того стоит Ольга Бузова

И, конечно, у многих фанатов Ольга вызвала таким образом сочувствие и жалость. Они советовали ей беречь себя и тщательнее следить за здоровьем. Однако некоторые отметили, что девушка трудится в первую очередь для себя и добровольно, поэтому жаловаться ей не стоит.

Господи, Оля, что с твоими коленями? Бедняжка, мы понимаем что ты работаешь, но работа работой, а отдыхать тоже надо varvara_bashmakova

Ты работаешь для себя, а не для кого-то, тебя не заставляют zolotoyinst

Оля, простите! Если бы вы после сольного концерта потеряли голос! Это понятно. А колени причём тут nika.nazarova81