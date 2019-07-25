Ольга Бузова объявила о своём последнем концерте

К певческим талантам Ольги на протяжении её творческого пути поклонники относились по-разному, но она всё равно умудрялась собирать полные залы. Однако теперь артистка сообщила, что продолжать больше не намерена.

Бузова в своём инстаграме анонсировала концерт, который состоится 14 ноября. Она отметила, что у неё с фанатами есть традиция — собираться осенью на её большом сольнике в Москве. Но это выступление, по словам певицы, станет последним.

14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад всё началось, — #ПодЗвукиПоцелуев. Его я решила устроить там, где всё начиналось, там, где мы впервые встретились с вами и пели все вместе хором Ольга Бузова

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и любовь, отметив, что выполняет их просьбу провести ещё один концерт #ПодЗвукиПоцелуев в столице. Тем не менее о причинах своего решения певица пока предпочла умолчать.

Я выполняю ваше желание, ведь оно для меня закон. За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждый день Ольга Бузова

Однако фанаты снова разделились на две группы. Часть из них отнеслись к такой новости с сожалением. Но многие не поверили, что Ольга действительно решила завязать с музыкальным творчеством. Комментаторы были настроены скептически и решили пошутить на тему того, что это всего лишь способ подогреть к себе внимание.

Чё, прям последний?! Прям правда-правда?! chaschinamarina

Надеюсь, не как у Пугачёвой? Каждый год последний концерт 😂ушла так ушла, всё olga_avgustina

В этом году последний? irina_krezy

Какой дешёвый избитый пиар-ход elgatoblanco1979

Любовь к пению Ольга обнаружила в себе в 2011 году. Тогда она записала трек "Не забывай" с рэпером T-killah, пишет "24СМИ". В 2017-м Бузова выпустила первый альбом "Под звуки поцелуев", в 2018-м — "Принимай меня".

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