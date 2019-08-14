Певица разделась перед камерой после слов продюсера, что она стара для такого

Популярная американская исполнительница Биби Рекса не тот человек, который молча стерпит обиду и оскорбления. Вот и в этот раз девушка решительно отгородилась от всех нападок своим любимым способом.

29-летняя певица известна среди пользователей Сети не только своими удивительными вокальными данными, но и немалой смелостью. Девушка презирает фотошоп, никогда не приукрашивая свои фото, рубит правду — всю как есть, за что часто получает одобрение общественности.

Недавно Биби опубликовала фото в нижнем белье, и фанатам бы только порадоваться, но сопутствующая подпись все испортила. Оказывается, один из музыкальных продюсеров заявил Биби, что поп-певицы так себя не ведут и не выкладывают откровенные фото, особенно в её-то возрасте. Сказать, что девушка была поражена, не сказать ничего.

Она обрушилась с критикой и на продюсера, и на всю индустрию, которая списывает со счетов женщину, стоит ей достигнуть ужасных 30 лет. Биби поддержали в комментариях такие известные певицы, как Тейлор Свифт и Рита Ора.

Через месяц мне исполняется 30, и я не собираюсь скрывать это. Я горжусь своим возрастом, потому что теперь я мудрее, сильнее и опытнее во всех смыслах Биби Рекса

Когда ты известная певица, а папка всё равно ругается. Виной всему "голый" клип