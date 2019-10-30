Лобода, Шнур и Бузова. Рассекречены гонорары звёзд за новогодние корпоративы

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград"
Обойдётся в 150 тысяч евро (примерно 10,6 миллиона рублей) плюс райдер артистов на дополнительный миллион
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Григорий Лепс
Требует за выступление 100 тысяч евро (7,1 миллиона рублей)
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Светлана Лобода
Споёт перед публикой за 70 тысяч евро (пять миллионов рублей)
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Стас Михайлов
Тоже обойдётся в 70 тысяч евро (пять миллионов рублей), как и Лобода
Фото © Instagram/stas_mihailoff
Сергей Жуков и "Руки вверх"
Порадует своими популярными хитами за 60 000 евро (4,2 миллиона рублей)
Фото © Instagram/sezhukov
Валерий Меладзе
Согласен на выступление за 60 000 евро (4,2 миллиона рублей)
Фото © Instagram/meladzevalerian
Егор Крид
Споёт за 56 000 евро (четыре миллиона рублей)
Фото © Instagram/egorkreed
Ольга Бузова
Исполнит свои песни за 50 тысяч евро (три миллиона рублей)
Фото © Instagram/buzova86
Дима Билан
Тоже обойдётся в 50 тысяч евро (три миллиона рублей)
Фото © Instagram/bilanofficial
Группа Artik & Asti
Выступит за 52 000 евро (3,7 миллиона рублей)
Фото © Instagram/artikastiofficial
Именно столько попросят за один вечер самые дорогие исполнители, которых можно пригласить на новогодний корпоратив, сообщает Super. Куда дешевле обойдутся Элджей (2,8 млн рублей), Тима Белорусских и Монеточка (по 2,1 млн рублей), Feduk (2 млн). Совсем бюджетными и доступными по меркам российских звёзд стали Zivert и Клава Кока (по 1,5 млн), а также 2Маши (1 млн рублей).
Бузова назвала новую квартиру каморкой, хоть и стоит она 120 млн