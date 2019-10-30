Лобода, Шнур и Бузова. Рассекречены гонорары звёзд за новогодние корпоративы

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Фото © Instagram / buzova86, lobodaofficial, shnurovs

И сразу грустная новость для фанатов — ни одной свиньи-копилки не хватит, чтобы пригласить знаменитость на свой праздник. Потому что исполнители ничто не ценят так, как собственное время.

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград"

Обойдётся в 150 тысяч евро (примерно 10,6 миллиона рублей) плюс райдер артистов на дополнительный миллион

Фото © Instagram/shnurovs

Григорий Лепс

Требует за выступление 100 тысяч евро (7,1 миллиона рублей)

Фото © Instagram/gvleps

Светлана Лобода

Споёт перед публикой за 70 тысяч евро (пять миллионов рублей)

Фото © Instagram/lobodaofficial

Стас Михайлов

Тоже обойдётся в 70 тысяч евро (пять миллионов рублей), как и Лобода

Фото © Instagram/stas_mihailoff

Сергей Жуков и "Руки вверх"

Порадует своими популярными хитами за 60 000 евро (4,2 миллиона рублей)

Фото © Instagram/sezhukov

Валерий Меладзе

Согласен на выступление за 60 000 евро (4,2 миллиона рублей)

Фото © Instagram/meladzevalerian

Егор Крид

Споёт за 56 000 евро (четыре миллиона рублей)

Фото © Instagram/egorkreed

Ольга Бузова

Исполнит свои песни за 50 тысяч евро (три миллиона рублей)

Фото © Instagram/buzova86

Дима Билан

Тоже обойдётся в 50 тысяч евро (три миллиона рублей)

Фото © Instagram/bilanofficial

Группа Artik & Asti

Выступит за 52 000 евро (3,7 миллиона рублей)

Фото © Instagram/artikastiofficial

Именно столько попросят за один вечер самые дорогие исполнители, которых можно пригласить на новогодний корпоратив, сообщает Super. Куда дешевле обойдутся Элджей (2,8 млн рублей), Тима Белорусских и Монеточка (по 2,1 млн рублей), Feduk (2 млн). Совсем бюджетными и доступными по меркам российских звёзд стали Zivert и Клава Кока (по 1,5 млн), а также 2Маши (1 млн рублей).

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