Бузова сняла клип на провалившийся "хит", заставив фанатов страдать ещё больше

Недавно 33-летняя певица презентовала новогодний "хит" "Не виновата", но этим решила не ограничиваться и презентовала клип на песню.

По сюжету артистке попалось печенье с предсказанием о том, что она должна встретить любовь. Героиня отправляется на поиски и оказывается в клубе, где предстаёт в весьма странном наряде, напоминающем конусовидный бюстгальтер Мадонны от Жан-Поля Готье.

Однако девушка не имела успеха и сменила ещё несколько образов, из ретродивы превратившись в гламурную рэпершу. Ольга в лучших традициях показала себя со всех сторон, но даже это не привлекло к её героине внимания кавалеров.

И фанаты тоже не остались в восторге от задумки. Хотя Бузова и надеялась "взорвать Интернет" новинкой и представила клип с посылом "Хотите эпатажа, эклектики, смешения чувств и времени — нет, этого не будет! Смотрите клип. Я просто хотела спеть песню в стиле "Стоят девчонки". Поклонники склонялись к тому, что видеоряд вышел довольно бессмысленным, и предположили, что артистка стремится "пробить дно".

Это просто ***. Такой бессмысленный клип из комментариев на "Ютубе"

Посмотрел, <...> ослеп из комментариев на "Ютубе"

Снято по принципу "чем тупее, чем менее профессионально, тем лучше"!!! из комментариев на "Ютубе"

Оленька, когда же ты уже дно пробьёшь из комментариев на "Ютубе"

Ну и бредятина из комментариев на "Ютубе"

Однако за сутки клип набрал более миллиона просмотров и нашёл своих зрителей и слушателей, которые отметили, что вышло довольно танцевально, и оценили "стёб над мальчиками".

Олечка!!! не слушай других!!! они тебе просто завидуют!!! МОЛОДЕЦ из комментариев на "Ютубе"