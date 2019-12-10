Бузова сняла клип на провалившийся "хит", заставив фанатов страдать ещё больше

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Скриншот © YouТube / Ольга Бузова

Недавно 33-летняя певица презентовала новогодний "хит" "Не виновата", но этим решила не ограничиваться и презентовала клип на песню.

По сюжету артистке попалось печенье с предсказанием о том, что она должна встретить любовь. Героиня отправляется на поиски и оказывается в клубе, где предстаёт в весьма странном наряде, напоминающем конусовидный бюстгальтер Мадонны от Жан-Поля Готье.

Однако девушка не имела успеха и сменила ещё несколько образов, из ретродивы превратившись в гламурную рэпершу. Ольга в лучших традициях показала себя со всех сторон, но даже это не привлекло к её героине внимания кавалеров.

<p>Скриншот © YouТube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EJbRswu4KgM" target="_blank"><strong>Ольга Бузова</strong></a></p>

И фанаты тоже не остались в восторге от задумки. Хотя Бузова и надеялась "взорвать Интернет" новинкой и представила клип с посылом "Хотите эпатажа, эклектики, смешения чувств и времени — нет, этого не будет! Смотрите клип. Я просто хотела спеть песню в стиле "Стоят девчонки". Поклонники склонялись к тому, что видеоряд вышел довольно бессмысленным, и предположили, что артистка стремится "пробить дно".

Это просто ***. Такой бессмысленный клип

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Посмотрел, <...> ослеп

из комментариев на "Ютубе"

Снято по принципу "чем тупее, чем менее профессионально, тем лучше"!!!

из комментариев на "Ютубе"

<p>Скриншот © YouТube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EJbRswu4KgM" target="_blank"><strong>Ольга Бузова</strong></a></p>

Оленька, когда же ты уже дно пробьёшь

из комментариев на "Ютубе"

Ну и бредятина

из комментариев на "Ютубе"

Однако за сутки клип набрал более миллиона просмотров и нашёл своих зрителей и слушателей, которые отметили, что вышло довольно танцевально, и оценили "стёб над мальчиками".

Олечка!!! не слушай других!!! они тебе просто завидуют!!! МОЛОДЕЦ

из комментариев на "Ютубе"

Прикольная песня. Однозначно заводит на танцы.

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