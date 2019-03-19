Губин передумал возвращаться на сцену и сбежал со своей девушкой в Таиланд

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Губин передумал возвращаться на сцену и сбежал со своей девушкой в Таиланд

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Фото: vk/andreygubinru, instagram/gubin_andrey_official

В 1990-е песни артиста не слышать было просто нельзя. "Зима, холода", "Мальчик-бродяга", "Лиза" в исполнении паренька с проницательными глазами тронули не одно девичье сердце. Но что же происходит с певцом сейчас?

В последнее время Андрей редко появлялся на публике. По его словам, из-за болезни неврологического характера. А поклонники всё ждали и ждали его новых песен. И надежда была. Летом 2018 года продюсер Тарас Ващишин написал в своём инстаграме, что работает с Губиным над новой композицией.

<p>Андрей Губин и Тарас Ващишин. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/tarasbeat/" target="_blank"><strong>tarasbeat</strong></a></p>

С Андреем Губиным. Вы не поверите... Но мы работаем над новым треком

Тарас Ващишин

<p>Фото: vk/<a href="https://vk.com/andreygubinru" target="_blank">andreygubinru</a>, instagram/<a href="https://www.instagram.com/_gubin_andrey_official/" target="_blank"><strong>gubin_andrey_official</strong></a></p>

Однако теперь Ващишин сказал, что певец так и не закончил работу, пишет Starhit. Вместо этого артист несколько месяцев назад перебрался в тёплые края — в Таиланд, причём не один. Андрей, так ни разу и не связавший себя официально узами брака, отправился туда со своей девушкой. По словам туриста, который отдыхал по соседству, это симпатичная блондинка, с которой певец познакомился ещё в Уфе.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/_gubin_andrey_official/" target="_blank"><strong>gubin_andrey_official</strong></a></p>

Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь

Тарас Ващишин

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