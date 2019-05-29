Известный певец погиб в авиакатастрофе, торопясь на день рождения своей девушки

28-летняя поп-звезда Габриэль Диниз прославился у себя на родине — в Бразилии — благодаря песне Jenifer. Молодой человек долгое время занимал верхние строчки чартов и пользовался огромной популярностью.

После концерта в Баии Габриэль направился в Масейо, чтобы успеть на 25-й день рождения своей девушки Каролины Калхейрос. Для этого он арендовал небольшой самолёт. Перед самым вылетом парень записал позитивное видео, показав обоих пилотов и поблагодарив публику на последнем концерте, пишет Daily Mail.

Причины крушения пока не известны. Самолёт упал в реку, и на кадрах с места события можно было заметить, как повсюду были разбросаны обломки и как вытаскивали тела из воды. Семья и близкие Габриэля устроили открытое прощание с певцом, на которое пришло огромное количество его фанатов и известные личности, среди которых заметили футболиста Роберто Фирмино.

Но на похороны певца не пустили никого, кроме родственников и близких друзей семьи. Каролина опубликовала в "Инстаграме" большой пост, полный любви к Габриэлю и тоски по нему. Но папа певца обратился к фанатам с совершенно другим посылом.

Я прошу вас не грустить, потому что Габриэль всегда был для меня проявлением настоящей радости. Я ни в коем случае не обижусь, если вы решите встретить это событие позитивно. Нам нужно помнить то хорошее, что Габриэль оставил нам Отец Габриэля Диниза

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