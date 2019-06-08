Камасутра с секретаршей. На что тратил украденное 74-летний директор колледжа

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Джеймс Стюарт из Кембриджшира (Англия) был навсегда отстранён от преподавательской деятельности за мошенничество и служебный роман. Сейчас он отбывает тюремное заключение, а после освобождения должен будет возместить ущерб в размере более 100 тысяч фунтов, нанесённый колледжу Саутри.

74-летний Джеймс Стюарт в течение 30 лет работал бессменным директором общественного колледжа Саутри в Кембриджшире (Англия). Но в 2017 году его карьера подошла к концу: Стюарта приговорили к четырёхлетнему заключению по обвинению в мошенничестве, когда стало известно, что директор активно пользовался служебным положением. В частности, он тратил деньги колледжа на дорогостоящую мебель для своего кабинета. Как выяснилось, офис директора отличала не только обстановка.

<p>Джеймс Стюарт. Фото © Cambridge News / SWINS.com</p>

По словам работников колледжа, из кабинета директора часто доносились звуки, характерные для любовных утех, после чего Стюарт и его секретарша Кристина Лэкстон появлялись на публике в растрёпанном виде. Офис пожилого ловеласа был разделён на рабочую, обеденную и спальную зоны. Во время обыска там нашли бар с элитным алкоголем, несколько секс-игрушек, множество коробок с презервативами и влажными салфетками, а также карточки с изображениями из "Камасутры".

<p>В кабинете Стюарта. Фото © Terry Harris Photography</p>

Теперь к тюремному сроку Стюарта добавилось новое наказание: пожизненный запрет на преподавательскую деятельность. Дисциплинарная комиссия приняла во внимание не только судимость директора, но и его служебный роман с молодой помощницей. О нём стало известно после сообщения сотрудников колледжа, которые увидели своего босса по телевизору: он пришёл на скачки в сопровождении секретарши, в то время как на работе думали, что начальник уехал на совещание.

<p>Общественный колледж Саутри. Фото © Peterborough Tel / SWINS.com</p>

Общий ущерб от мошеннических действий Стюарта с бюджетом колледжа оценили более чем в 100 тысяч фунтов (8 миллионов в пересчёте на рубли). Во время оглашения приговора по делу директора судья напомнил, что колледж Саутри ещё в 2014 году был поставлен на особый контроль из-за своего плачевного финансового положения. В итоге Стюарт был признан виновным по шести эпизодам мошенничества и одному факту превышения полномочий.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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