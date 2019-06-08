Камасутра с секретаршей. На что тратил украденное 74-летний директор колледжа

Джеймс Стюарт из Кембриджшира (Англия) был навсегда отстранён от преподавательской деятельности за мошенничество и служебный роман. Сейчас он отбывает тюремное заключение, а после освобождения должен будет возместить ущерб в размере более 100 тысяч фунтов, нанесённый колледжу Саутри.

74-летний Джеймс Стюарт в течение 30 лет работал бессменным директором общественного колледжа Саутри в Кембриджшире (Англия). Но в 2017 году его карьера подошла к концу: Стюарта приговорили к четырёхлетнему заключению по обвинению в мошенничестве, когда стало известно, что директор активно пользовался служебным положением. В частности, он тратил деньги колледжа на дорогостоящую мебель для своего кабинета. Как выяснилось, офис директора отличала не только обстановка.

По словам работников колледжа, из кабинета директора часто доносились звуки, характерные для любовных утех, после чего Стюарт и его секретарша Кристина Лэкстон появлялись на публике в растрёпанном виде. Офис пожилого ловеласа был разделён на рабочую, обеденную и спальную зоны. Во время обыска там нашли бар с элитным алкоголем, несколько секс-игрушек, множество коробок с презервативами и влажными салфетками, а также карточки с изображениями из "Камасутры".

Теперь к тюремному сроку Стюарта добавилось новое наказание: пожизненный запрет на преподавательскую деятельность. Дисциплинарная комиссия приняла во внимание не только судимость директора, но и его служебный роман с молодой помощницей. О нём стало известно после сообщения сотрудников колледжа, которые увидели своего босса по телевизору: он пришёл на скачки в сопровождении секретарши, в то время как на работе думали, что начальник уехал на совещание.

Общий ущерб от мошеннических действий Стюарта с бюджетом колледжа оценили более чем в 100 тысяч фунтов (8 миллионов в пересчёте на рубли). Во время оглашения приговора по делу директора судья напомнил, что колледж Саутри ещё в 2014 году был поставлен на особый контроль из-за своего плачевного финансового положения. В итоге Стюарт был признан виновным по шести эпизодам мошенничества и одному факту превышения полномочий.

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