Мать растлевала 3-летнюю дочь и записывала видео, чтобы обменять их на наркотики

Хайме Симмс из Южной Индианы, США, была арестована по обвинению в растлении собственной трёхлетней дочери. Мать двоих детей продавала секс-видео с участием малышки, чтобы купить наркотики, сообщает WTHR.

Первым тревогу забил отец девочки, с которым и жили дети, — мать навещала их лишь пару раз в неделю. Мужчину смутило поведение старшей дочери, и он решил проверить телефон Хайме. Там мужчина обнаружил шокирующие фото и видео с участием трёхлетней дочери и её матери и немедленно обратился в полицию.

Я чувствую боль. Мне стало так больно, когда я это нашёл отец девочки

В полиции Хайме Симмс призналась, что домогалась до своей трёхлетней дочери и записывала процесс. По словам матери двоих детей, она продавала видео в Интернете, чтобы купить наркотики и личные вещи. Всего ей удалось заработать около 200 долларов. Теперь женщине предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, растлении малолетних и распространении детской порнографии.