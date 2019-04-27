Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию

Маркус Варик из Тромсё, Норвегия, основал свой маленький бизнес, связанный с полярным сиянием. На протяжении уже нескольких лет парень вместе со своей семьёй водит экскурсии по Норвегии, где показывает туристам красоту северного сияния. Результатами своей работы Маркус решил поделиться с читателями портала Bored Panda.

Мало кто знает, но полярное сияние найти не так-то просто.

Грубо говоря, это такое же атмосферное явление, как дождь или туман.

Сияние появляется в не самых очевидных местах, и поэтому за ним нужно по-настоящему охотиться.

Маркус и его семья совершили уже более тысячи вылазок в поисках северного сияния.

Парень признался, что это не всегда удавалось и часто успеху мешали какие-то досадные мелочи.

Но даже сейчас, когда ребята уже поднаторели в этом деле, случаются неудачи и найти сияние не получается. Всё-таки погода — вещь непредсказуемая.

Тем не менее семье Варик нравится то, чем они занимаются.

Маркус пояснил, что многие считают, будто увидеть сияние на фото или видео вполне достаточно.

Но он категорически не согласен. Ничто не сравнится в живым опытом, когда над твоей головой происходит настоящее чудо.

Маркус советует каждому хоть раз в жизни решиться на такое путешествие и увидеть своими глазами северное сияние.

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