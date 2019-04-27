Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию

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Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию

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Фото © Instagram/greenlander_tromso

Маркус Варик из Тромсё, Норвегия, основал свой маленький бизнес, связанный с полярным сиянием. На протяжении уже нескольких лет парень вместе со своей семьёй водит экскурсии по Норвегии, где показывает туристам красоту северного сияния. Результатами своей работы Маркус решил поделиться с читателями портала Bored Panda.

Мало кто знает, но полярное сияние найти не так-то просто.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Грубо говоря, это такое же атмосферное явление, как дождь или туман.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Сияние появляется в не самых очевидных местах, и поэтому за ним нужно по-настоящему охотиться.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Маркус и его семья совершили уже более тысячи вылазок в поисках северного сияния.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Парень признался, что это не всегда удавалось и часто успеху мешали какие-то досадные мелочи.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Но даже сейчас, когда ребята уже поднаторели в этом деле, случаются неудачи и найти сияние не получается. Всё-таки погода — вещь непредсказуемая.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Тем не менее семье Варик нравится то, чем они занимаются.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Маркус пояснил, что многие считают, будто увидеть сияние на фото или видео вполне достаточно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Но он категорически не согласен. Ничто не сравнится в живым опытом, когда над твоей головой происходит настоящее чудо.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

Маркус советует каждому хоть раз в жизни решиться на такое путешествие и увидеть своими глазами северное сияние.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenlander_tromso/" target="_blank"><strong>greenlander_tromso</strong></a></p>

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