Мужа Пелагеи застукали с молодой девушкой, которая нежно его обнимает

В начале отношений певицы и нападающего ЦСКА Ивана Телегина Пелагею называли разлучницей. Якобы она увела хоккеиста у его девушки. Но теперь ей самой, похоже, пришлось оказаться в неприятной ситуации.

В Сети появилось фото, на котором Телегин находится на светском мероприятии в обществе загадочной блондинки, пишет Starhit. Девушка сидела рядом с хоккеистом, нежно взяв его под руку. При этом незнакомка довольно сильно похожа на жену Ивана Пелагею.

Неназванный информатор показал и другие фото предполагаемой любовницы хоккеиста, пишет издание "Дни.ру". При этом Телегин подписан на страницу этой девушки, а сходство двух блондинок — спутницы Ивана и его жены — действительно сложно не заметить.

Стоит отметить, что на странице Ивана в "Инстаграме" сейчас нет ни одного фото с Пелагеей. Недавно 27-летний хоккеист выложил совместный снимок с подписью "Воссоединение", но вскоре тот исчез. Согласно слухам, у пары якобы с лета большие проблемы в отношениях, они не живут вместе, несмотря на общую дочь, и не носят обручальные кольца.

Однако это не первый случай, когда хоккеиста подозревают в неверности. В 2018 году такие слухи появились на фоне его поцелуя с брюнеткой в баре, который тоже попал на фото. Тогда Пелагея встала на сторону супруга и не поверила злым языкам. Напомним, что пара поженилась в 2016 году, после того как Иван бросил свою девушку, родившую ему ребёнка.