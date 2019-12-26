Любовница мужа Пелагеи похожа на неё один в один: 11 фото роковой блондинки

Новую возлюбленную Телегина зовут Мария Гончар, вместе с ней хоккеист появился в обнимку на премьере спектакля Crave, пишет Starhit
Похоже, девушка была знакома с Пелагеей, но после того, как стала встречаться с её мужем, удалила их общие снимки
Мария часто путешествует. По словам источника, в последнее время вместе с Иваном. А ещё "дочка богатых родителей" любит тусовки
На странице девушки в "Фейсбуке" указано, что она родом из Нижневартовска, но сейчас живёт в Москве и работает в банке
Пока в соцсетях обсуждают, насколько сильно Мария похожа с Пелагеей, сама певица в "Инстаграме" уже заявила о разрыве с мужем
Да, мы всё-таки решили расставаться. Всё у всех случается, все мы делаем ошибки... О трёх годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась.
Пелагея
Примечательно, что ранее артистку обвиняли в том, что она сама увела Ивана у его беременной девушки