Любовница мужа Пелагеи похожа на неё один в один: 11 фото роковой блондинки

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Фото © Facebook / Мария Гончар 

Только в Сети появился снимок нападающего ЦСКА Ивана Телегина с белокурой незнакомкой, как его супруга Пелагея подтвердила, что между ними всё кончено. И разлучницей стала, судя по всему, знакомая самой певицы, которая внешне очень на неё похожа.

Новую возлюбленную Телегина зовут Мария Гончар, вместе с ней хоккеист появился в обнимку на премьере спектакля Crave, пишет Starhit

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikmanya?__tn__=lC-R&eid=ARDAXd5QUBzIGAWBPIlER2E9pCrzvHGTEnh24aqCj3ub8-sGuLx6cFk3-hz8nkxTrQM3qI5uvs8x4LJ_&hc_ref=ARRwt3Q_jrE11wEk-Oqk5tCk0Cg_QPnmK7QbqOBEI2OhfJkU14-r05rDsohKOi-99y0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA8dHZQfUGuRbiK2JnHcq7gO59bUYHxYo8NzTUYRFBiKBA1AN2GCDWSYQxJLLPhCL0TBoUe008En6RYZEsaaiv1F_v2mSoZaovg-fRepLQMry_yqoUcEtoYqYc4IhRaeSdZiO6ak7zwIQuz5bR_0QvEfl_Gv5yBoQ1gRiaCnUJxV6tbxOj-G6yekMZJSLl4j_Z4i5qV8vYzCKhAD3kCOXTmqyZXXyQ19vKolveWaRoWAE54iZzIR92p63fcJA36TtID" target="_blank"><strong>Мария Гончар</strong></a></p>

Похоже, девушка была знакома с Пелагеей, но после того, как стала встречаться с её мужем, удалила их общие снимки

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikmanya?__tn__=lC-R&eid=ARDAXd5QUBzIGAWBPIlER2E9pCrzvHGTEnh24aqCj3ub8-sGuLx6cFk3-hz8nkxTrQM3qI5uvs8x4LJ_&hc_ref=ARRwt3Q_jrE11wEk-Oqk5tCk0Cg_QPnmK7QbqOBEI2OhfJkU14-r05rDsohKOi-99y0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA8dHZQfUGuRbiK2JnHcq7gO59bUYHxYo8NzTUYRFBiKBA1AN2GCDWSYQxJLLPhCL0TBoUe008En6RYZEsaaiv1F_v2mSoZaovg-fRepLQMry_yqoUcEtoYqYc4IhRaeSdZiO6ak7zwIQuz5bR_0QvEfl_Gv5yBoQ1gRiaCnUJxV6tbxOj-G6yekMZJSLl4j_Z4i5qV8vYzCKhAD3kCOXTmqyZXXyQ19vKolveWaRoWAE54iZzIR92p63fcJA36TtID" target="_blank"><strong>Мария Гончар</strong></a></p>

Мария часто путешествует. По словам источника, в последнее время вместе с Иваном. А ещё "дочка богатых родителей" любит тусовки

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikmanya?__tn__=lC-R&eid=ARDAXd5QUBzIGAWBPIlER2E9pCrzvHGTEnh24aqCj3ub8-sGuLx6cFk3-hz8nkxTrQM3qI5uvs8x4LJ_&hc_ref=ARRwt3Q_jrE11wEk-Oqk5tCk0Cg_QPnmK7QbqOBEI2OhfJkU14-r05rDsohKOi-99y0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA8dHZQfUGuRbiK2JnHcq7gO59bUYHxYo8NzTUYRFBiKBA1AN2GCDWSYQxJLLPhCL0TBoUe008En6RYZEsaaiv1F_v2mSoZaovg-fRepLQMry_yqoUcEtoYqYc4IhRaeSdZiO6ak7zwIQuz5bR_0QvEfl_Gv5yBoQ1gRiaCnUJxV6tbxOj-G6yekMZJSLl4j_Z4i5qV8vYzCKhAD3kCOXTmqyZXXyQ19vKolveWaRoWAE54iZzIR92p63fcJA36TtID" target="_blank"><strong>Мария Гончар</strong></a></p>

На странице девушки в "Фейсбуке" указано, что она родом из Нижневартовска, но сейчас живёт в Москве и работает в банке

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mari_gonchar/" target="_blank">mari_gonchar,</a> Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikmanya?__tn__=lC-R&eid=ARDAXd5QUBzIGAWBPIlER2E9pCrzvHGTEnh24aqCj3ub8-sGuLx6cFk3-hz8nkxTrQM3qI5uvs8x4LJ_&hc_ref=ARRwt3Q_jrE11wEk-Oqk5tCk0Cg_QPnmK7QbqOBEI2OhfJkU14-r05rDsohKOi-99y0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA8dHZQfUGuRbiK2JnHcq7gO59bUYHxYo8NzTUYRFBiKBA1AN2GCDWSYQxJLLPhCL0TBoUe008En6RYZEsaaiv1F_v2mSoZaovg-fRepLQMry_yqoUcEtoYqYc4IhRaeSdZiO6ak7zwIQuz5bR_0QvEfl_Gv5yBoQ1gRiaCnUJxV6tbxOj-G6yekMZJSLl4j_Z4i5qV8vYzCKhAD3kCOXTmqyZXXyQ19vKolveWaRoWAE54iZzIR92p63fcJA36TtID" target="_blank"><strong>Мария Гончар</strong></a></p>

Пока в соцсетях обсуждают, насколько сильно Мария похожа с Пелагеей, сама певица в "Инстаграме" уже заявила о разрыве с мужем

<p>Слева Пелагея, справа Мария Гончар. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/pelageya_insta/" target="_blank"><strong>pelageya_insta, </strong></a>m<a href="https://www.instagram.com/mari_gonchar/" target="_blank">ari_gonchar</a></p>

Да, мы всё-таки решили расставаться. Всё у всех случается, все мы делаем ошибки... О трёх годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась.

Пелагея

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/mikmanya?__tn__=lC-R&eid=ARDAXd5QUBzIGAWBPIlER2E9pCrzvHGTEnh24aqCj3ub8-sGuLx6cFk3-hz8nkxTrQM3qI5uvs8x4LJ_&hc_ref=ARRwt3Q_jrE11wEk-Oqk5tCk0Cg_QPnmK7QbqOBEI2OhfJkU14-r05rDsohKOi-99y0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA8dHZQfUGuRbiK2JnHcq7gO59bUYHxYo8NzTUYRFBiKBA1AN2GCDWSYQxJLLPhCL0TBoUe008En6RYZEsaaiv1F_v2mSoZaovg-fRepLQMry_yqoUcEtoYqYc4IhRaeSdZiO6ak7zwIQuz5bR_0QvEfl_Gv5yBoQ1gRiaCnUJxV6tbxOj-G6yekMZJSLl4j_Z4i5qV8vYzCKhAD3kCOXTmqyZXXyQ19vKolveWaRoWAE54iZzIR92p63fcJA36TtID" target="_blank"><strong>Мария Гончар</strong></a></p>

Примечательно, что ранее артистку обвиняли в том, что она сама увела Ивана у его беременной девушки

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