"Куплю досрочную пенсию". Спрос на фиктивные справки по инвалидности резко вырос

Блогер и автор паблика "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, какие "лайфкахи", связанные с выходом на пенсию раньше срока, находят некоторые наши сограждане.

После объявления правительством планов по увеличению размера пенсий посредством повышения пенсионного возраста некоторые особо ушлые граждане начали активно искать пути незаконного получения права на досрочную пенсию. Чаще всего выход на отдых раньше срока и возможность обеспечить себе получение гарантированных выплат от государства достигается "покупкой инвалидности".

По данным Лайфа, на теневом рынке резко взлетели тарифы за оформление фиктивной инвалидности: она даёт возможность уйти на пенсию значительно раньше, а также другие бонусы — скидку на оплату ЖКХ, льготы на покупку лекарств и проезд в транспорте.

По закону (Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95) документы, удостоверяющие инвалидность, выдают только в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭК) — и ни в каком другом месте. Но недобросовестные сотрудники таких организаций всё чаще помогают совершенно здоровым людям стать "больными". Понятно, что эта "услуга" платная.

100 тысяч — и ты инвалид

Понятное дело, что никто не приходит в бюро МСЭК с вопросом "А где тут продаётся инвалидность". Человек, пожелавший стать "липовым инвалидом", под тем или иным предлогом получает направление на комиссию в бюро МСЭК из первой точки коррупции — обычной поликлиники, где находятся те "медицинские работники", которые и "рекомендуют получить группу", естественно, не бесплатно.

Это либо обычный участковый врач или, например, окулист. Обычно именно эти "врачи", озвучивают историю о том, что самому человеку ни за что не получить желаемую "группу", но они могут помочь. Так как у них "есть возможности". На сегодня, для того чтобы незаконно стать человеком "с ограниченными возможностями", требуется "занести нужным людям" от 100 000 до 700 000 рублей (цены колеблются в зависимости от региона, скоро в своём блоге в "Телеграме" опубликую рейтинг регионов по ценам на фиктивную инвалидность и в каких регионах проще получить эту "услугу"), и это за вторую группу инвалидности (она даёт возможность сразу получать страховую пенсию).

Такая сумма объясняется тем, что "в деле" со стороны "продавца услуги" участвует не один человек и все они осознают, что совершают преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. Чтобы сэкономить и гарантированно получить нужную группу инвалидности, многие берут отпуск на пару недель и выезжают в отпуск в "правильный" регион. Такие вот "инвалидные туры".

Конечно, это не значит, что справка у вас в кармане. После договорённости с врачом дальше всё происходит по одному из нескольких похожих сценариев.

Самый "лёгкий" способ подвода под инвалидность — это назначение на фиктивную операцию, после которой необходима якобы длительная реабилитация. Это выгодно и врачам: они получат взятку и за фиктивную операцию плюс продадут "бесплатную" квоту на неё тому, кто в операции реально нуждается. Но тут есть подвох, что через год-два снова придётся платить — уже чтобы не переосвидетельствовали и не признали выздоровевшим. Но опять же всё зависит от диагноза, на который вы договоритесь с врачом.

Но можно избавиться от этой мороки. Все бумажки и справки соберут "бизнесмены от медицины", и диагноз по заболеванию будет такой, чтобы без переосвидетельствований, только плати. "Липовому" инвалиду потребуется один раз явиться на комиссию, которая уже заранее "заряжена". И вот все формальности соблюдены и далее — окончательный расчёт с куратором-исполнителем, бумажный оборот и удостоверение инвалида.

Инвалидность в рассрочку

Самое ужасное то, что циничные "полуврачи" начинают требовать деньги не только с тех, кто здоров и хочет купить диагноз, но и с тех, кто болен по-настоящему. Даже те, кто уже имеет инвалидность, но с течением времени у них начинает меняться диагноз (в положительную или, наоборот, отрицательную сторону), всё чаще не могут получить документальное подтверждение этому, потому что коррумпированные медработники просто-напросто не хотят бесплатно отдавать то, что можно реализовать за деньги.

Именно поэтому те, кто "покупает" инвалидность, предпочитают заранее доплатить, чтобы получить такой диагноз, который позволит избежать ежегодных переосвидетельствований. Обычная "такса" — ещё 150—200 тысяч рублей сверху.

И если в "дореформенные времена" такая услуга казалась слишком дорогой, то теперь многие на неё согласны.

Даже появилась "новая схема": когда человеку слишком дорого "просто купить нужную группу", ему предлагают некий "вариант рассрочки". Оформляют сначала 3-ю группу, а через год, после соответствующей доплаты, "после переосвидетельствования", — уже 2-ю группу. По "диагнозу", который уже не надо регулярно подтверждать.

Таким образом, спектр услуг по продаже "пособия по безработице с гарантированной пенсией по старости" растёт. Сколько это получается в деньгах? Вот что рассказал "Адским бабкам" один из клиентов подпольных врачей на условиях анонимности:

— Мне 36 лет, я бывший спортсмен. За 550 тысяч рублей я получил вторую группу по опорно-двигательному аппарату. Её не надо подтверждать. Сразу мне назначили страховую пенсию, которую иначе мне пришлось бы ждать до 65 лет. Если подсчитать все льготы, которые я получил, плюс компенсацию костылей и лекарств, которую я получаю в денежной форме, мой месячный доход вместе с назначенной пенсией — около 40 тысяч рублей. Я окуплю вложения уже в течение года, и далее на эти деньги вполне можно жить. Но я, конечно, работаю, плюс ещё помогаю знакомым также получить инвалидность. Не бесплатно, — рассказывает "инвалид".

Не пенсии ради

Существует ещё и отдельный бизнес по торговле справками об инвалидности в Москве. И он не связан с пенсиями.

Немалое количество горожан приобретает себе заведомо "липовую" бумажку только для одной цели — возможности парковаться и не платить.

Продавцы таких справок честно заявляют, что гарантируют только бланк, точно такой же, как после МСЭК, с подписью и печатью. Понятно, что пенсию по этой справке никто не получит, она не внесена в базу, но парковочное удостоверение — ​запросто. МФЦ (Многофункциональный центр обработки и выдачи документов) их не проверяет, проверить могут только полиция и Пенсионный фонд.

И за это берут всего-то 10–15 тысяч, тогда как легальный абонемент, позволяющий оставлять машину в пределах Садового кольца, стоит 120 тысяч рублей, Бульварного — ​250 тысяч.

А парковочное разрешение для инвалида позволяет оставлять машину в любой точке города бесплатно. В том числе и в самых "престижных" районах Москвы.

"Инвалидов" — исцелим

Хотя все такие схемы подпадают под категорию "мошенничество" в составе группы (до пяти лет тюрьмы), уголовные дела по таким делам — редкость. Раскрыть фиктивного инвалида или врача-взяточника очень сложно, — в этом признаются даже представители правоохранительных органов.

Как правило, участники схемы отделываются штрафами и условными сроками (фиктивного инвалида ещё заставят вернуть уплаченную пенсию). Вот недавно в Петербурге суд признал бывшую и.о. руководителя филиала Городского бюро медико-социальной экспертизы виновной в получении ряда взяток. Наказание: лишение свободы на 5 лет условно.

7 февраля 2018 года суд вынес приговор в отношении экс-руководителя регионального Главного бюро медико-социальной экспертизы, доказать смогли только часть 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере). Наказание: штраф 300 тысяч рублей. Суд города Майкопа в январе 2018 признал бывшую руководительницу местного бюро МСЭК виновной в получении взятки по 24 (!) эпизодам. Наказание: 3 года колонии-поселения. Так что неудивительно, почему "врачи-фирмачи" не очень-то и боятся.

Однако во многих регионах за нечистых на руку чиновников, выдающих липовые справки, взялись уже всерьёз. 1 июня стало известно о расследовании в отношении руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" и ряда сотрудников бюро. Их подозревают в мошенничестве и хищении 24 миллионов рублей из бюджета Пенсионного фонда. По данным следствия, специалисты незаконно присвоили статус инвалида 300 жителям республики.

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев уже пообещал "исцелить" мнимых больных.

"Ведущееся следствие показывает, что у нас сотни людей, которые получили инвалидность незаконно, есть уголовные дела, свидетельствующие о взяточничестве; при этом немало тех, кто жалуется, что не может получить инвалидность при наличии к тому реальных показаний. Следственные действия, которые сейчас проводятся, — это способ "излечиться", — заявил Васильев.

Он также отметил, что по вине лжеинвалидов многие граждане лишаются возможности получить инвалидность при наличии к тому реальных показаний.

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