Кому сколько? Пенсионный фонд назвал размер пенсий в 2019 году

Пенсии в 2019 году повысят дважды
Страховую часть пенсии повысят 1 января на 7,05%. Социальную пенсию увеличат 1 апреля на 2,4%
Фото ©РИА Новости/Илья Питалев
Средняя страховая пенсия по старости в 2019 году
14 185 руб.
Фото © L!FE/Владимир Суворов
Средняя страховая пенсия по инвалидности в 2019 году
8791 руб.
Фото © L!FE/Владимир Суворов
Средняя страховая пенсия по случаю потери кормильца в 2019 году
8856 руб.
Фото ©РИА Новости/Илья Питалев
Средняя социальная пенсия в 2019 году
9082 руб.
Фото © L!FE/Владимир Суворов
Средние пенсии военных инвалидов и участников Великой Отечественной войны
30 093 руб. и 35 615 руб.
Фото © L!FE/Владимир Суворов
Самая маленькая и большая пенсии в России
Меньше всего получают пенсионеры Кабардино-Балкарии — 11 413 рублей. Больше всего у пенсионеров Чукотки — 25 173 рубля
Фото © L!FE/Владимир Суворов
О какой пенсии мечтают россияне?
Работающие россияне назвали размер желаемой пенсии — 37 300 рублей
Фото © L!FE/Владимир Суворов
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