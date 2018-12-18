Кому сколько? Пенсионный фонд назвал размер пенсий в 2019 году

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Кому сколько? Пенсионный фонд назвал размер пенсий в 2019 году

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Фото © РИА Новости/Александр Кондратюк

Российских пенсионеров ждёт индексация. В связи с пенсионной реформой пожилые люди интересуются — сколько же они будут получать с нового года. Приводим цифры.

Пенсии в 2019 году повысят дважды

Страховую часть пенсии повысят 1 января на 7,05%. Социальную пенсию увеличат 1 апреля на 2,4%

Фото ©РИА Новости/Илья Питалев

Средняя страховая пенсия по старости в 2019 году

14 185 руб.

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Средняя страховая пенсия по инвалидности в 2019 году

8791 руб.

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Средняя страховая пенсия по случаю потери кормильца в 2019 году

8856 руб.

Фото ©РИА Новости/Илья Питалев

Средняя социальная пенсия в 2019 году

9082 руб.

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Средние пенсии военных инвалидов и участников Великой Отечественной войны

30 093 руб. и 35 615 руб.

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Самая маленькая и большая пенсии в России

Меньше всего получают пенсионеры Кабардино-Балкарии — 11 413 рублей. Больше всего у пенсионеров Чукотки — 25 173 рубля

Фото © L!FE/Владимир Суворов

О какой пенсии мечтают россияне?

Работающие россияне назвали размер желаемой пенсии — 37 300 рублей

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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