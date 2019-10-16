Звёздные старики. Какую пенсию получают Пугачёва, Моисеев, Боярский и другие

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Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков, © ТАСС / Елизавета Клементьева

Певец Борис Моисеев озвучил немаленький размер пенсии. А сколько получают другие российские артисты? Этот вопрос особенно остро обсуждают после повышения пенсионного возраста. Лайф сравнил пенсии у известных ведущих, музыкантов и актёров. Звёзды неоднократно озвучивали свои пенсии. Вот сколько им приходит на карточку, с их слов.

Борис Моисеев — 65 лет

Пенсия: 50 000 рублей

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Алла Пугачёва — 70 лет

Пенсия: 47 000 рублей

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Валентин Гафт — 84 года

Пенсия: 15 000 рублей

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Валерий Леонтьев — 70 лет

Пенсия: 10 000 рублей

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Михаил Боярский — 69 лет

Пенсия: 20 000 рублей

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Владимир Винокур — 71 год

Пенсия: 10 000 рублей

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Николай Дроздов — 82 года

Пенсия: 30 000 рублей

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Лолита Милявская — 55 лет

Пенсия: 21 000 рублей

Фото © ТАСС/Елизавета Клементьева

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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