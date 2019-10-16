Звёздные старики. Какую пенсию получают Пугачёва, Моисеев, Боярский и другие

Борис Моисеев — 65 лет
Пенсия: 50 000 рублей
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Алла Пугачёва — 70 лет
Пенсия: 47 000 рублей
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Валентин Гафт — 84 года
Пенсия: 15 000 рублей
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Валерий Леонтьев — 70 лет
Пенсия: 10 000 рублей
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Михаил Боярский — 69 лет
Пенсия: 20 000 рублей
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Владимир Винокур — 71 год
Пенсия: 10 000 рублей
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Николай Дроздов — 82 года
Пенсия: 30 000 рублей
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Лолита Милявская — 55 лет
Пенсия: 21 000 рублей
Фото © ТАСС/Елизавета Клементьева