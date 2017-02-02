"Кто не помечен числом 666, тот без пенсии". Как ПФР победил суеверных христиан

Недовольные дизайном россияне отказываются от паспорта и в сущности лишают себя многих базовых прав и возможностей — они выбирают путь страданий. Пенсионный фонд России научился защищаться от них в судах, и всё больше впечатлительных верующих остаются без пенсии.

Десятки тысяч россиян живут без паспорта РФ — с паспортом СССР или без него. Их пугает не столько присвоение "чисел вместо имён", сколько "сатанинские символы" в паспортах образца 1997 года. Пенсионный фонд России обычно отказывает беспаспортным в назначении пенсии, и приходится судиться. Но в 2015–2016 годах сложилась судебная практика в пользу ПФР — экономия на каждом из православных активистов составляет около 150 тыс. рублей в год.

Легенда о паспорте

Выдавать паспорта СССР со вкладышами о гражданстве РФ закончили только в 1997-м, когда вышел указ президента "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина на территории России" и сопутствующее положение правительства. Парадокс, но паспорт коммунистического СССР многим православным милее, чем паспорт РФ. В узорах нового паспорта оказалось множество элементов, похожих на шестёрки. Верующих всегда смущала нумерация душ, а тут ещё "число зверя" всем раздают в обязательном порядке:

Впечатлительных верующих уже почти двадцать лет периодически бомбардируют призывами терять паспорта, "отозвать свою подпись под СНИЛС и одновременно отречься от Антихриста"; на фоне раздачи Универсальных электронных карт — призывали выписываться из квартир.

И тогда нотариус отправил к психиатру

Одна из самых распространённых проблем — добиться пенсии. Типичный документ отказника — паспорт СССР образца 1974 года. Хотя их было обязательно менять до 2004 года, но юридическую силу этих документов никто не отменял и при этом не укреплял — у них спорный юридический статус, но фактически они бесполезны, к тому же паспортные столы отказывались переклеивать фотографии по возрасту (25, 45 лет).

Радикалы с паспортами СССР — жалкие приспособленцы в сравнении с теми, кто просто сжигает все свои нумерованные документы. У многих на руках для суда остаётся только нотариальное "Свидетельство об удостоверении тождественности гражданина с лицом, изображённым на фотографии" (ст. 84 Основ законодательства о нотариате) — ведь на его бланке только герб, безо всяких шестёрок, правда с номером. Этих клиентов нотариусы часто отправляют к психиатру за справкой:

В ходе личной беседы врио нотариуса не смогла определить, в состоянии ли Сафонов В.С. понимать значение своих действий и руководствоваться ими, а нотариальное действие должно совершаться нотариусом лишь при отсутствии таких сомнений из материалов судебной практики

Третий год без пенсии за убеждения

С такими доказательствами своего существования — а также с незначительной помощью православного паспорта, о нём чуть ниже — до 2015 года с переменным успехом выигрывали суды у отделений Пенсионного фонда.

Но в 2015-м Верховный суд решил, что такое свидетельство "не может служить документом, удостоверяющим личность гражданина", так как не содержит информации о принадлежности к гражданству РФ. Суд при этом констатировал, что ещё нет закона, который должен определить виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ.

По этому делу — оно стало главным из подобных разбирательств — пострадавшим-истцом была Татьяна Донченко из Николаевска (Волгоградская область). В первых двух судебных инстанциях победил прокурор, который взялся защищать её интересы; Верховный суд принял сторону ПФР. В местном управлении фонда сообщили, что пенсия ей до сих пор не назначена, поскольку она так и не получила паспорт. На какую пенсию она претендовала?

"До вопроса о суммах дело и не дошло. Во всём районе она такая одна, других подобных случаев не было", — сказал Лайфу сотрудник ПФР. Сейчас Донченко 58 лет, пенсию должна была получать уже три года — очевидная экономия государства составила треть миллиона рублей. Нотариус из Камышина Ольга Князева, которая выдавала свидетельство Донченко, говорит, что раньше было много заказов на такие бумаги (1000 рублей), но в последнее время поток ослаб — такое свидетельство всё сложнее выдать за документ, удостоверяющий личность.

Обычные московские верующие, которых в случайном порядке опросил Лайф, говорят, что от паспортов РФ не отказывались и тревога о символах надумана, но машиночитаемые удостоверения, карты — "это, конечно, опасно". "И вообще, христиане должны бояться только Бога". Опытные активисты рассуждают уверенно:

В паспортах СССР расписывались под фотографией, а в паспортах РФ — под числовым кодом, которым так заменяют имя. Тот, кто даёт имя или номер, — по сути становится владыкой. Далее, нет графы "национальность", а любую страну создавали люди определённой национальности. Когда вычёркиваем национальность — человек перестаёт быть наследником тех завоеваний, которые были, и становится биологическим объектом. Не говоря уже о графе "вероисповедание" и связке антихристианской символики на нечётных страницах. Суды в пенсиях отказывают, да. Сейчас мы собираем с миру по нитке деньги ветерану труда, которому отказал ПФР. В Крыму повально заставляют брать паспорта РФ для получения пенсии <...> Два главных аспекта во всём этом: проблема глобализации власти и проблема спасения души. Это всё нужно понимать, и этого не уместить в один комментарий. Те же СНИЛСы присваиваются не в России, и они тоже содержат имя хозяина, 666 сказал Лайфу Василий Балашов, председатель незарегистрированного "Общества удостоверяющих себя личностей "Основной документ" и сопредседатель общественного комитета "Нет электронному рабству!"

Общество Балашова выпускает по просьбам желающих православные паспорта, которые предъявляются властям и периодически упоминаются в делах, но судьи их по понятным причинам не признают.

Собеседник отметил, что можно "стереть данные" с ферромагнитной полосы за фотографией, положив паспорт в микроволновку на 30–50 секунд: "Они [ФМС ранее] заявляли, что это реперные метки для печатающих устройств, но у нас есть доказательства — там две линии ферромагнитной краской".

Что значит предоставление человеком разрешения на манипуляцию со своими персональными данными? Это и есть добровольное предание себя в руки предтеч Антихриста из опубликованных выступлений Василия Балашова

В пресс-службе федерального ПФР отметили, что статистику отказов в назначении пенсий не ведут — но в основном в таких случаях речь о людях, которые по каким-то причинам отказываются от получения паспорта или СНИЛС. Приказом Минтруда № 958н определён список документов, удостоверяющих личность будущего пенсионера — это лишь четыре документа: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, служебные и дипломатические паспорта, выданные МИД.

Как менялось отношение РПЦ к проблеме паспортов

В 2000-х годах РПЦ всерьёз обсуждала допустимость штрих-кодов в документах (штрих-коды действительно имеют в своей основе три двойных полосы-отбивки, они почти идентичны чертам, обозначающим шестёрки), но проблемы с новыми паспортами не признавала, буквально открещивалась:

Увидеть в виньетках паспортов шестёрки, змею, кусающую свой хвост, и короны Люцифера, а именно об этом пишут радикальные противники паспортов, может только человек с больным воображением и с искажённым представлением о православной вере представитель РПЦ Всеволод Чаплин в 2007 году (ушёл в отставку в 2015-м)

Время шло, а прихожане не слишком-то успокаивались — их раззадоривала перспектива получения электронных паспортов. К 2014 году Всеволод Чаплин говорил уже так:

Некоторые люди живут с паспортами гражданина Советского Союза образца 1974 года, некоторые имеют нынешний российский паспорт в бумажном виде и тем не менее сохраняют вопросы относительно символики, которая содержится в этом паспорте. Есть люди, которые ни при каких условиях не примут паспорт в виде электронной карты и настаивают на том, чтобы паспорт имел традиционный бумажный вид. По этому поводу не первый год ведутся консультации с представителями органов государственной власти <...> Впрочем, на самом деле пока не принимаются решения, которые бы удовлетворили людей, не принимающих электронные документы

В разгар православных волнений насчет УЭК патриарх Кирилл писал в Кремль — его заверили, что "граждане РФ должны иметь право выбора получать документы, удостоверяющие личность, в виде пластиковых электронных карточек или на бумажных носителях, с использованием электронных носителей информации или без таковых".

Но законы о паспортах (среди проектов был и проект от ФМС) так и не были приняты. На той же волне в 2014-м шестеро депутатов-коммунистов (!) внесли в Думу законопроект "О паспорте гражданина РФ" — и ссылались в пояснительной записке на возмущения верующих. На проект требовалось заключение правительства (так как подразумевались бюджетные расходы), но Кабинет министров проигнорировал эту инициативу.

В контингенте соотечественников без паспортов РФ кроме осторожных христиан и прослойки бомжей и зэков есть и довольно молодые люди, которые отказались от паспорта РФ не из-за претензий по дизайну. Они твёрдо убеждены, что СССР распался нелегитимно, без всенародного референдума. Таков политический нигилист Сергей Валерьевич Отто 1972 года рождения, он требует не просто пенсии, а контрибуций от российских властей, своё требование с 22 нулями [десять квадриллиардов] он без стеснений озвучил Пенсионному фонду: