Полицейские не стали помогать 67-летнему пенсионеру, и грабитель его зарезал

67-летний мужчина сообщил офицерам о том, что его ограбили, после чего ему посоветовали самому поговорить со свидетелями.

Пенсионер из Северного Уэльса организовал собственное расследование после того, как полиция не стала заниматься делом об ограблении его дома. И 67-летнему Николасу Чартону даже удалось найти преступника, однако желание добиться справедливости обернулось для него смертельным исходом. Джордан Дэвидсон накинулся на старика с ножом и молотком, зарезав его, сообщает Mirror.

Расследование показало, что двое офицеров допустили ошибку, когда Николас обратился к ним за помощью. Во время первого звонка пенсионера полицейский квалифицировал его жалобу как кражу, а не как ограбление, что в свою очередь повлияло на оценку риска.

Николас рассказал полицейским, что двумя днями ранее неизвестный молодой человек украл его ключи от дома и затем попытался вынести оттуда телевизор. При этом стражи правопорядка не стали записывать детали преступления, несмотря на уязвимость старика. В следующий раз офицеры связались с ним через неделю и попросили разузнать, что видели его соседи и друзья.

Через два дня Николасу удалось узнать имя грабителя, о чём он сообщил полиции. Однако через четыре дня он был уже мёртв, а по подозрению в убийстве задержали 26-летнего Джордана. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Тем временем руководство полиции признало свою ошибку и согласилось пересмотреть свою политику в отношении квалификации опасности преступлений.