У пары божьих одуванчиков во время круиза нашли четыре чемодана кокаина

Пенсионеры хотели обеспечить себе безбедную старость, однако их арестовали в Лиссабоне.

С виду 70-летняя Сьюзан и 72-летний Роджер Кларк — счастливая семейная пара, которая отправилась в круиз. Однако для супругов это было всего лишь прикрытие: во время отдыха они перевозили девять килограммов кокаина, стоимость которого составляла £2 млн. Наркотики были спрятаны у них в каюте в четырёх чемоданах, сообщает Daily Mail.

Однако паре придётся забыть о безбедной старости. Когда корабль пришвартовался в Лиссабоне, офицеры нагрянули с арестом. Другие пассажиры круиза рассказали, что Кларки вели себя очень странно и везде расплачивались наличными, доставая купюры из больших пачек денег. Как позже выяснилось, оба супруга уже имеют судимости в Великобритании, но сейчас живут в Испании.

Водопроводчик Пол Крейвен и его жена Полин, которые работали у Кларков, рассказали, что пенсионеры предлагали поехать с ними, но поставили одно условие — провезти с собой чемоданы. Супруги отказались, после чего их сразу уволили.

Мы были так польщены, когда нам предложили отправиться в трансатлантический круиз. Это была мечта всей моей жизни. Но надо было купить дизайнерские чемоданы, чтобы потом продать их задорого в Великобритании. Это показалось нам странным Полин