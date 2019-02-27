"Пока молоды, вы богаты". 71-летний дворник с Урала завёл телеграм-канал о жизни

Как заявил сам пенсионер, однажды он проснулся самым быстрорастущим блогером в истории "Телеграма".

Вячеслав Павлович Попович из Челябинска — бывший рабочий локомотивного депо, а теперь восходящая звезда детища Павла Дурова. На телеграм-канал пенсионера grandpa_tales, созданный 11 февраля, подписалось уже более 25 тысяч человек. А один из постов набрал почти 108 тыс. просмотров.

Сегодня проснулся, будучи самым быстрорастущим блогером в истории "Телеграма". Вы представить не можете, насколько я сейчас удивлён Вячеслав Павлович Попович

Дедушка пообещал рассказывать на канале о своей жизни и делиться приобретённой за 71 год мудростью. Например, о том, что молодость — богатство, которое нельзя тратить зря. А ещё пенсионер выкладывает селфи и кадры из своей рабочей жизни. Хоть Вячеслав Павлович и на пенсии, он подрабатывает дворником. И занятие своё любит.

Помните, если вы молоды — вы сказочно богаты, ведь у вас есть много времени. Расширяйте кругозор, не тратьте время на то, что не считаете нужным, общайтесь с людьми и любите жизнь Вячеслав Павлович Попович

Кроме того, дедушка любит музыку и философски рассуждает о кино. Например, среди любимых исполнителей в том числе Владимир Высоцкий и Nirvana. Чем ещё больше удивляет и привлекает подписчиков. Однако некоторые считают, что это всего лишь очередной пиар-проект, пишет Znak.com. В который кто-то вложил круглую сумму.

Пока же известно, что пенсионеру посоветовал завести канал его молодой сосед Павел Соколов. По словам Павла, он записывает то, что говорит Вячеслав Павлович, и фотографирует его за работой. Парень считает, что такой контент и нужен "скатившейся молодёжи".