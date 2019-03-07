Сапоги прослужили бабушке из Оренбурга 40 лет! И только начали чуть скользить

По словам 78-летней пенсионерки Валентины Зубовой из Гая Оренбургской области, сапожки были в отличном состоянии, вот только скользить начали. Поэтому бабушка решила их отнести в ремонтную мастерскую, пишет МК.

Работник мастерской глазам своим не поверил, когда увидел сапоги Валентины Андреевны. Сразу было понятно, что им уже много лет. Из любопытства мастер пробил артикул сапожек, и оказалось, что изготовлены они были на местной обувной фабрике, вот только где-то в 1970-х годах. Бабушка подтвердила: сапоги купила по талону за 48 рублей в 1979 году.

Бежала тогда домой с коробкой в обнимку. Счастливая… Дома поставила их и всё любовалась. Потом оценила, насколько они тёплые и удобные Валентина Зубова

Фото вечных сапожек попали в соцсети, где пользователи тут же принялись обсуждать историю. Кто-то поражался советскому качеству и человеческой бережливости, а кто-то ругал государство и маленькие пенсии. Но как бы то ни было, вся шумиха дошла до производителей обуви, а точнее до его преемника.

Представители компании сразу же связались с Валентиной Андреевной и предложили ей обменять её раритетные сапожки на новые. Обувь была старого образца и в хорошем состоянии — она бы прекрасно вписалась в музей "Юничела". А взамен бы бабушка получила сапоги, сделанные по новым технологиям и с антиледовым покрытием.

Бабушка очень обрадовалась такому подарку к 8 Марта. Но вот отдать старые сапоги не смогла. Они видели большую часть её жизни и стали очень ей дороги. Представители компании вошли в положение Валентины Андреевны и оставили ей и её старые сапожки тоже.