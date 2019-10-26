Дедушка спустя 61 год вернул начальству $14, объяснив всё в трогательном письме

Всю жизнь Боб Брэдли помнил доброту своего первого работодателя и хотел вернуть ему долг, да как назло лишних денег постоянно не было. И вот после инфаркта дедушка решил закрыть все гештальты и написал письмо.

Брайан Барри, хозяин автосалона в Айове, США, немало удивился, когда получил странный конверт. Ведь адресатами были указаны его дедушки, а приписка снизу гласила: "Вручить только владельцу!" Парень открыл послание и обнаружил банкноту в 20 долларов и письмо, пишет Bored Panda.

"Уважаемый сэр (Винсент, Роберт или Уилльям) Барри! Где-то в 50-х ещё школьником я работал в вашем салоне — убирал во дворе, подносил необходимое и т.д. Вы даже пускали меня за руль старого "форда". Однажды меня пригласили спеть в колледж, и вы дали мне деньги на новую рубашку и ботинки, ведь мои были совсем некудышными. Я потом отдал почти весь долг, но 14 долларов не нашлось".

Ниже Боб пояснил, что ему уже 79 лет и его путь подошёл к концу. Дедушка испытывает проблемы с сердцем и лёгкими, а недавно у него случился инфаркт. Но уходить в мир иной с незаконченными делами Боб не намерен, поэтому и отослал 20 долларов, чтобы покрыть старый долг и выплатить небольшие проценты. Письмо растрогало владельцев салона, которые начали небольшое расследование, чтобы найти Боба.

Привет, Боб! Мы получили твоё письмо и очень рады, что такие люди ещё есть на свете. Мы подсчитали, что ты работал в салоне в 1958 году, верно? Люди, к которым ты обращался, к сожалению, уже мертвы, это мои дедушки. Но мы очень хотели бы тебя увидеть Брайан Барри

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