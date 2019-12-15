Лучшие друзья 102 и 88 лет записали свой первый альбом, и его тут же раскупили

Алан Р. Трипп и Марвин Вейсборд познакомились в организации для пенсионеров в Пенсильвании, США. Теперь у них есть свой собственный джазовый альбом и поклонники из разных уголков страны.

Стариков познакомил общий друг всего пару лет назад. То, что пенсионеры подружатся, было вполне ожидаемо, ведь оба обожают музыку. Алан поёт и играет на пианино, а в свободное время даже пишет стихи. Марвин с 15 лет полюбил джаз и тогда же овладел фортепиано.

Когда Алан отмечал свой 100-летний юбилей, Марвин долго думал, что же ему подарить. Но что можно подарить человеку, у которого за плечами целый век? Материальное тут не подойдёт, поэтому Вейсборд взял стихи друга и написал к ним музыку. Тогда у приятелей и появилась идея записать альбом.

Я всю свою жизнь хотел писать песни, и, только когда мне перевалило за сотню, я спросил себя: "Почему бы наконец этим не заняться?" Алан Р. Трипп

Следующие два года пенсионеры каждую неделю проводили за созданием их будущей пластинки. Они встречались по утрам в квартире Вейсборда и часами сидели за роялем: подбирали мелодии и редактировали тексты, сообщает People.

По задумке мужчин, музыка на альбоме должна быть такая, чтобы каждый слушатель сразу представлял Штаты 1940-х годов. К записи они приступили только в сентябре 2019-го. Целый месяц они провели в профессиональной студии, но результат того стоит.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9214888'>Senior Song Book</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8378028'>Alan R. Tripp & Marvin Weisbord</a> на Яндекс.Музыке

Алан рассказал, что отзывы об альбоме превзошли все их ожидания. Теперь друзей приглашают на радио, у них просят копии альбома. Со всех уголков США им пишут поклонники, среди них есть даже профессиональные музыканты.

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