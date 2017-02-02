Пенсионный фонд Дагестана приютил сотрудников, обвиняемых в убийстве полицейских

Два высокопоставленных чиновника местного пенсионного фонда провели полтора года в изоляторе по обвинению в убийстве четырёх человек, а затем вышли на работу, так и не дождавшись суда.

В Дагестане местный Следственный комитет выясняет отношения с республиканским Пенсионным фондом (ПФР) из-за двух его высокопоставленных сотрудников. Начальника ревизионного управления ведомства Мусалава Омарова и главу одного из районных отделений Махачкалы Шамиля Османова сейчас обвиняют в массовом убийстве в одном из местных ресторанов. Недавно они покинули стены СИЗО по формальным причинам, после чего спокойно вернулись на рабочие места. По данным СКР, чиновники давят на потерпевших и свидетелей, чтобы замять дело, поэтому следователи просят их уволить. У ПФР своя правда: мол, пока суд не признает их сотрудников преступниками, увольнять никого не будем. Лайф разобрался в этой истории.

1 февраля в ПФР Дагестана был торжественный день: у ведомства наконец-то появился полноценный начальник без приставки "врио". Им стал бывший министр туризма республики Магомед Исаев. И теперь ему придётся разбираться с щекотливой историей двоих подчинённых — Омарова и Османова. Они уже два года находятся под следствием по обвинению в перестрелке и убийстве нескольких полицейских в махачкалинском ресторане "Гамбит".

Республиканский СКР завёл на них дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" и в 2015 году отправил на время следствия в СИЗО. В камере Омаров и Османов провели полтора года. Когда расследование дела завершилось, началось самое интересное: местная прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по формальным причинам и вернула дело обратно в СКР. Пока дело путешествовало между ведомствами, подошли предельные сроки содержания под стражей и самих обвиняемых. В итоге следователям пришлось освободить Омарова и Османова под подписку о невыезде.

— Мы не можем держать людей под арестом свыше 18 месяцев. Мы направляли дело в прокуратуру Республики Дагестан, но они вернули это дело по своим основаниям, найдя процессуальные нарушения, — поделился источник. — К тому моменту сроки истекли.

Следователи очень удивились, когда узнали, что, несмотря на статус обвиняемых, Омаров и Османов вернулись на свои должности. Теперь начальник следственной группы направил в республиканский Пенсионный фонд представление с требованием уволить Османова и Омарова.

— Обвиняемый Омаров занимает должность начальника контрольно-ревизионного отдела ПФР по Республике Дагестан несмотря на обвинение в совершении особо тяжких преступлений, — пишет следователь в своём запросе, с которым ознакомился Лайф. — Он может оказывать давление на свидетелей и потерпевших, а также иным путём мешать установить истину по делу.

То же самое следователь пишет и об Османове.

Требование следователя пока не возымело никакого действия: из ПФР ему пришёл ответ о том, что никто никого увольнять не собирается, потому что статус обвиняемого ещё ничего не значит, а преступником человека может признать только суд.

Сам конфликт в ресторане, который закончился стрельбой, произошёл 1 мая 2015 года. Вечером чёрный джип Toyota Land Cruiser Омарова подрулил к зданию ресторана "Гамбит" в центре Махачкалы. Начальник контрольно-ревизионного управления Омаров в сопровождении трёх охранников приехал поужинать со своим другом.

— Когда Омаров зашёл в ресторан, он случайно перепутал кабинки. Вместо столика, где сидел его друг, зашёл в кабинку, где отдыхал начальник МРЭО ГИБДД Шамиль Тааев с приятелем и тремя девушками, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах республики. — Кто-то сделал Омарову замечание и в грубой форме потребовал выйти из кабины.

Дальше конфликт развивался по сценарию, достойному голливудского боевика. Чиновник Пенсионного фонда в ответ оскорбился, обозвал присутствующих и предложил своим оппонентам выйти на улицу, чтобы выяснить отношения.

Участники конфликта тут же начали звонить своим родственникам и друзьям, чтобы те подъехали на стрелку. Они прибыли меньше чем через десять минут. К начальнику ревизионного управления помимо трёх охранников подтянулся и начальник Советского отдела Пенсионного фонда Махачкалы Шамиль Османов. Все они были вооружены боевыми пистолетами Макарова и других систем, а у одного охранника оказался даже небольшой служебный автомат "Кедр" (ПКСК).

В отряде Тааева выступал его брат Омар, заместитель Расул Кадимагомедов и ещё несколько человек. У "группы поддержки" Тааева арсенал оказался не столь внушительным: в кобуре начальника отдела ГИБДД был служебный "Стечкин", его брат вооружился MP-71 — вариацией "Макарова" с увеличенным магазином, а Кадимагомедов приехал с пневматическим пистолетом. Все это Лайф также узнал от источника в следствии.

Завязка драмы, разворачивающейся на заднем дворе ресторана, состоялась, и участники перешли от слов к действиям — открыли огонь. В материалах дела говорится, что первым начал стрелять сам "пенсионный" чиновник Омаров: он навёл дуло на приятеля Тааева и попытался выстрелить в лицо. Защищаясь, тот успел рукой отвести оружие и получил пулю в бедро. Спустя пару секунд в него разрядили свои магазины охранники Омарова. Пули попали в грудную клетку и живот, и друг Тааева погиб на месте.

Видя, что дело приняло опасный оборот, Омар Тааев подбежал к стрелявшим, но также упал от их выстрелов. Как потом напишет судебно-медицинская экспертиза, в теле брата начальника МРЭО ГИБДД оказалось четыре пули, которые задели лёгкое и кишечник и вызвали сильную кровопотерю.

Увидев, что его брата застрелили, Шамиль Тааев открыл огонь по охранникам Омарова и по нему самому. Начальник контрольно-ревизионного управления получил ранение в руку и выжил. А вот одному из его охранников пули прошили шею и вошли в сердце: он скончался по дороге в больницу. Интересно, что следователи квалифицировали действия гаишника как самозащиту и особо отметили, что он действовал в соответствии с законом "О полиции", то есть пытался пресечь преступление. Однако охрана чиновника расстреляла его и продолжила палить по остальным.

В результате погибло четыре человека: кроме полицейских смертельные ранения нанесли ещё двум участникам бойни. Одного из друзей Тааева убивать не стали, но избили, когда тот пытался помочь раненым товарищам.