Пенсия замёрзла. Госдума опять лишила россиян накоплений

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Пенсия замёрзла. Госдума опять лишила россиян накоплений

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Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Депутаты проголосовали за то, чтобы накопительная часть пенсии осталась в бюджете. Что это значит, разбираем на карточках.

Депутаты заморозили накопительную часть до 2021 года

До этого предельным сроком заморозки значился 2020 год. Такое решение объяснили накопившимися проблемами в экономике.

Фото: © РИА Новости / Владими Песня

Накопительная пенсия есть у всех, кто родился после 1967 года

С 2002 года пенсия делится на страховую и накопительную. Накопительная — 6% зарплаты, её в фонд перечисляет работодатель.

Фото: © pixabay.com

Что значит заморозка и как давно она действует?

Мораторий на создание накопительной пенсии существует с 2014 года. Это значит, что все накопления граждан бюджет забирает себе.

Фото: © pixabay.com

За 4 года заморозки бюджет получил 2 триллиона рублей

Эти деньги потратили на выплату тем пенсионерам, что родились до 1967 года. Иначе было не покрыть дефицит Пенсионного фонда РФ.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

В правительстве обещают, что деньги вернут

Мораторий официально — не отъём средств у населения, а временный займ. Потом правительство обещает вернуть всё на счета.

Фото: © pixabay.com

Последняя ли это заморозка накопленного россиянами?

Судя по практике — вряд ли. Сперва заморозка была разовой мерой. В 2017-м её продлили до 2020-го. И вот продлевают опять.

Фото: © pixabay.com

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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