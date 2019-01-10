Бонус к старости. Сколько добавят к пенсии возрастным россиянам?

Надбавка по старости в этом году вырастет на 400 рублей
Полный размер ежемесячной доплаты — 5334 рубля.
Фото © L!FE/Владимир Суворов
Чтобы получить надбавку, нужно дожить до 80 лет
Это намного больше средней продолжительности жизни в стране. У мужчин она 66,5 лет. У женщин — 77 лет.
Фото © L!FE/Владимир Суворов
Повышение ждёт не всех 80-летних пенсионеров
Оно предусмотрено в страховой пенсии по старости. Социальная пенсия по потере кормильца и пенсия инвалидам I группы не изменится.
Фото © L!FE/Павел Баранов
Всех остальных пенсионеров ждёт общая индексация
Страховую часть повысили 1 января на 7,05%.
Социальную увеличат 1 апреля на 2,4%.
Фото © L!FE/Александр Шалгин
Размер средних пенсий в России в 2019 году будет таким
По старости: 14 185 руб.
По инвалидности: 8791 руб.
По потере кормильца: 8856 руб.
Социальная пенсия: 9082 руб.
Фото © L!FE/Владимир Суворов
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