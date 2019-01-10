Бонус к старости. Сколько добавят к пенсии возрастным россиянам?

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Бонус к старости. Сколько добавят к пенсии возрастным россиянам?

2034

Фото © L!FE/Владимир Суворов

С 1 января всем российским пенсионерам проиндексировали пенсию. Особенно сильно она подросла у самых пожилых россиян. Сколько нужно прожить, чтобы получить максимальную надбавку, и каков её размер, разбираем на карточках.

Надбавка по старости в этом году вырастет на 400 рублей

Полный размер ежемесячной доплаты — 5334 рубля.

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Чтобы получить надбавку, нужно дожить до 80 лет

Это намного больше средней продолжительности жизни в стране. У мужчин она 66,5 лет. У женщин — 77 лет.

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Повышение ждёт не всех 80-летних пенсионеров

Оно предусмотрено в страховой пенсии по старости. Социальная пенсия по потере кормильца и пенсия инвалидам I группы не изменится.

Фото © L!FE/Павел Баранов

Всех остальных пенсионеров ждёт общая индексация

Страховую часть повысили 1 января на 7,05%.

Социальную увеличат 1 апреля на 2,4%.

Фото © L!FE/Александр Шалгин

Размер средних пенсий в России в 2019 году будет таким

По старости: 14 185 руб.

По инвалидности: 8791 руб.

По потере кормильца: 8856 руб.

Социальная пенсия: 9082 руб.

Фото © L!FE/Владимир Суворов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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