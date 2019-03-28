Минфин предлагает ввести "индивидуальный капитал" для увеличения пенсий на 20%

Минфин предлагает ввести индивидуальный пенсионный капитал (ИПК)
Каждый россиянин будет откладывать на пенсию со своей зарплаты. Минфин считает, что пенсия вырастет на 20% от зарплаты.
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Предлагают установить отчисления в размере 6% зарплаты
Минфин предлагает, чтобы россияне решили сами, будет процент больше или меньше. Будет возможность отказаться от накоплений вовсе.
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Минфин обещает, что россияне смогут распоряжаться накоплениями
В экстренных случаях их можно будет снять, например на лечение. И все сбережения будут застрахованы.
Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
Богатые и бедные будут участвовать в новой пенсионной системе по-разному
Люди с высоким уровнем дохода присоединятся к программе автоматически. А люди с низким уровнем дохода — по личному заявлению.
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С 2014 года в России есть накопительная часть пенсий, и она тоже — 6% зарплаты
Правда, все сбережения заморожены решением правительства с 2016 по 2021 год. И размораживать их не планируют, заявил Силуанов.
Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
Неясно, будут ли "добровольные" 6% плюсоваться с имеющейся накопительной пенсией
Если будут, то россияне заплатят за прибавку к пенсии 12% зарплаты. А если не будут, то не заморозят ли теперь и новые выплаты?
Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
Ещё один вопрос: чем пенсионные отчисления будут отличаться от простого вклада?
Зачем вкладывать в пенсионную систему, если можно просто отнести деньги в банк? В Минфине говорят, что реформа дорабатывается.
Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
Сроки введения новой пенсионной системы вновь передвинули
Сначала планировалось, что система заработает с 2019 года. Но теперь она появится не раньше 2020-го.
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