Минфин предлагает ввести "индивидуальный капитал" для увеличения пенсий на 20%

Читайте также

Минфин предлагает ввести "индивидуальный капитал" для увеличения пенсий на 20%

180

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Министр финансов Антон Силуанов предложил россиянам самим позаботиться об увеличении своих пенсий. Новые пенсионные предложения ещё не оформлены в конкретный законопроект, но кое-что из будущей реформы уже понятно. Разберём на карточках.

Минфин предлагает ввести индивидуальный пенсионный капитал (ИПК)

Каждый россиянин будет откладывать на пенсию со своей зарплаты. Минфин считает, что пенсия вырастет на 20% от зарплаты.

Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Предлагают установить отчисления в размере 6% зарплаты

Минфин предлагает, чтобы россияне решили сами, будет процент больше или меньше. Будет возможность отказаться от накоплений вовсе.

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Минфин обещает, что россияне смогут распоряжаться накоплениями

В экстренных случаях их можно будет снять, например на лечение. И все сбережения будут застрахованы.

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Богатые и бедные будут участвовать в новой пенсионной системе по-разному

Люди с высоким уровнем дохода присоединятся к программе автоматически. А люди с низким уровнем дохода — по личному заявлению.

Фото © РИА Новости/Игорь Маслов

С 2014 года в России есть накопительная часть пенсий, и она тоже — 6% зарплаты

Правда, все сбережения заморожены решением правительства с 2016 по 2021 год. И размораживать их не планируют, заявил Силуанов.

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Неясно, будут ли "добровольные" 6% плюсоваться с имеющейся накопительной пенсией

Если будут, то россияне заплатят за прибавку к пенсии 12% зарплаты. А если не будут, то не заморозят ли теперь и новые выплаты?

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Ещё один вопрос: чем пенсионные отчисления будут отличаться от простого вклада?

Зачем вкладывать в пенсионную систему, если можно просто отнести деньги в банк? В Минфине говорят, что реформа дорабатывается.

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Сроки введения новой пенсионной системы вновь передвинули

Сначала планировалось, что система заработает с 2019 года. Но теперь она появится не раньше 2020-го.

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×