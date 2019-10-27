Учёные создали таблетку от старости. Появился повод отменить пенсии

Лайф выяснил, что пенсии и старость могут упразднить и как будет чувствовать себя 90-летний юноша.

Сотрудники Unity Biotechnology, занимающиеся разработкой лекарства от старения, сообщили, что таблетка от старости уже разработана. Согласно проведённым исследованиям, старение человека остановится на отметке 40–50 лет, но, достигнув возраста 90 лет, человек всё равно умрёт. При этом мозг будет работать, как у 20-летних, полагают учёные. Когда лекарство пройдёт испытания и станет доступным, человечество откажется от пенсий, ведь даже в 90 лет человек сохранит продуктивность и работоспособность, предупреждают футурологи.

В ходе исследований учёные открыли эволюционные механизмы, которые, с одной стороны, защищают человека от рака, с другой — заставляют нас стареть и получать возрастные заболевания. Это так называемые стареющие клетки. Они не делятся, а значит, и не образуют опухоль, но, с другой стороны, они накапливаются и в конце концов делают нас немощными.

До 50 лет стареющие клетки естественным образом разрушаются, но после этот механизм перестаёт работать. Биолог Джудит Кампизи в своём интервью изданию MIT Technology Review сообщила, что сейчас учёные разрабатывают химические соединения, которые позволят разрушать стареющие клетки и после 50 лет. Человек будет выглядеть в 90 как в 40–50 лет, ему не будет грозить старческое слабоумие. Верность выводов подтверждают их российские коллеги.

— Продлить жизнь человеку можно уже сейчас. Методы для этого уже есть, причём разные. Можно брать митохондрии из более молодых клеток и потом путём инъекций вводить их человеку. Учёные, в том числе наши, уже придумали несколько способов, и они работают, обращая старость вспять, — отметил футуролог Данила Медведев.

При этом в Кремниевой долине идут разработки лекарства от смерти, в которые ежегодно вливаются миллионы долларов. По мнению Джудит Кампизи, это совершенно бессмысленные траты, ведь смерть генетически запрограммирована, а бессмертие — скорее вопрос не науки, а веры.

Эксперты отмечают, что вопрос смерти гораздо более сложный, чем кажется на первый взгляд, и на самом деле человек боится не того, что он уйдёт из жизни, а того, что он станет немощным, обузой и нахлебником для родных, близких и государства. В недалёкой перспективе этот страх станет пережитком, естественным образом отпадёт и потребность в пенсии.

— Пенсия, конечно же, будет не нужна. Этот вопрос поднимают все, включая руководство нашей страны, говоря про четырёхдневную рабочую неделю. Суть инициативы в том, что структура занятости при переходе на неё поменяется очень сильно. Когда человек перестанет стареть, не будет никакого смысла отправлять его на пенсию даже в 70 лет. Эффективность вырастет, и вместо пенсии у нас будет дополнительный выходной, — считает Данила Медведев.

Эксперт также добавил, что особенно это касается высококвалифицированных специалистов. Прочую работу, по его мнению, будут выполнять роботы. Эта инициатива давно уже обсуждается, в том числе и в России. В ближайшие пять лет будет понятно, как осуществится переход на новые рельсы и готово ли общество к такому образу будущего.