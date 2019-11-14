Пенсионный лайфак. Можно ли самостоятельно накопить на старость

Согласно исследованию "Райффайзенбанка", которое приводит РБК, 75,5% россиян не откладывают себе на старость. При этом 38,6% категорически не хотят копить на пенсию, а 36,9% задумывались начать делать пенсионные сбережения, но пока не нашли на это времени или средств. Между тем эксперты-экономисты периодически публикуют советы, которые помогут начать самостоятельно собирать на безбедную старость. Мы собрали некоторые из них.
Задумайтесь о пенсии
не в 50, а в 30 лет
Эксперты советуют начать помаленьку откладывать, пока вы ещё в расцвете сил. Достаточно класть на счёт около 10−15% вашего оклада
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Откажитесь от ненужных трат
Развлечения, вредные привычки, вещи могут "проедать" до 40% ваших денег. При этом не все необходимы — лучше складывать их на счёт
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Кладите на счёт половину крупных поступлений
Если вам удалось заработать сверх плана, то 50% лучше отложить. Например, 1 млн сбережений на счёте даст 50−60 тысяч рублей в год
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Попробуйте превратить своё увлечение в заработок
Например, вы шьёте, рисуете картины, печёте торты или делаете маникюр — пора понемногу капитализировать талант. Интернет в помощь
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Начните инвестировать
Если есть накопления, вложите их в ценные бумаги, инвестиционные фонды, покупку недвижимости. Это обеспечит вам пассивный доход
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