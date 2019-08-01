Дисней и Гитлер. Солдаты Первой мировой войны, изменившие мир

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Фото © AP Photo

1 августа в России отмечают День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. На Западе этот конфликт 1914–1918 годов зовут "великой войной". В России же долгое время о ней почти ничего не говорили. Тем не менее именно Первая мировая стала отправной точкой в построении нового мира. И многие люди, воевавшие на её фронтах, стали через несколько лет историческими личностями.

Уинстон Черчилль — будущий премьер Великобритании воевал во Фландрии. Но пробыл в окопах лишь полгода и вернулся в Лондон.

Адольф Гитлер — фюрер Третьего рейха прошёл всю войну. Служил посыльным на линии фронта. Был ранен. Награждён Железным крестом.

Георгий Жуков — советский маршал начинал в кавалерии. В 1916 году был тяжело ранен, награждён Георгиевским крестом 3 и 4 степени.

Шарль де Голль — будущий президент Франции вступил в Первую мировую в звании лейтенанта. Воевал в жестоком сражении под Верденом.

Анастас Микоян — чуть ли не единственный советский лидер на войне. В 1914-м воевал на кавказском фронте, но лишь пару месяцев.

Василий Чапаев — реальный прообраз красного комдива из фильма прошёл всю войну. Но не в коннице — был фельдфебелем пехотного полка

Уолт Дисней — создатель мультфильмов рвался на фронт, был молод. В 1917-м смог устроиться добровольцем-водителем в Красный Крест.

Николай Гумилёв — великий русский поэт пошёл добровольцем. Дослужился до офицерского звания, воевал в экспедиционном корпусе.

Джон Толкин — создатель "Властелина колец" сражался в кровопролитном сражении на Сомме в 1916-м. На фронте заболел брюшным тифом.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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