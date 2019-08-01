Дисней и Гитлер. Солдаты Первой мировой войны, изменившие мир

Уинстон Черчилль — будущий премьер Великобритании воевал во Фландрии. Но пробыл в окопах лишь полгода и вернулся в Лондон.
Адольф Гитлер — фюрер Третьего рейха прошёл всю войну. Служил посыльным на линии фронта. Был ранен. Награждён Железным крестом.
Георгий Жуков — советский маршал начинал в кавалерии. В 1916 году был тяжело ранен, награждён Георгиевским крестом 3 и 4 степени.
Шарль де Голль — будущий президент Франции вступил в Первую мировую в звании лейтенанта. Воевал в жестоком сражении под Верденом.
Анастас Микоян — чуть ли не единственный советский лидер на войне. В 1914-м воевал на кавказском фронте, но лишь пару месяцев.
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Василий Чапаев — реальный прообраз красного комдива из фильма прошёл всю войну. Но не в коннице — был фельдфебелем пехотного полка
Уолт Дисней — создатель мультфильмов рвался на фронт, был молод. В 1917-м смог устроиться добровольцем-водителем в Красный Крест.
Николай Гумилёв — великий русский поэт пошёл добровольцем. Дослужился до офицерского звания, воевал в экспедиционном корпусе.
Джон Толкин — создатель "Властелина колец" сражался в кровопролитном сражении на Сомме в 1916-м. На фронте заболел брюшным тифом.
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