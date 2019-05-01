Труд, сакура, карнавал и шабаш. Как отмечают 1 Мая в других странах

Первое мая официально отмечено в российских календарях как Праздник весны и труда. Лайф выяснил, как этот день отмечают в разных странах.

Сегодня праздник 1 Мая ассоциируется с выходными, дачными посиделками и шашлыками. В этот день ещё проводятся демонстрации — как дань советской традиции. Тем не менее истоки торжественной даты известны не всем.

Началось всё с Австралии, когда рабочие Мельбурна 21 апреля 1856 года впервые в едином порыве прекратили работу и вышли на демонстрацию в пользу восьмичасового рабочего дня. Смелость вознаградилась, и вскоре трудящиеся, стоявшие ранее за станками по 10–12 часов в день, получили право на нормированный труд.

Чикагские анархо-синдикалисты спустя 30 лет вышли 1 мая на улицы с теми же требованиями. Но в США всё это вылилось в кровавую бойню с полицией, а затем в казни и аресты демонстрантов.

Спустя несколько лет, во время Парижского конгресса II Интернационала, было решено объявить 1 мая Днём солидарности всех трудящихся. После этого праздник стал ежегодным. В нашей стране после Великой Октябрьской революции 1 мая отмечали День Интернационала, он стал государственным, затем был переименован в День солидарности трудящихся.

Последняя первомайская демонстрация прошла при Горбачёве, в 1990 году. Спустя год после развала СССР день приобрёл современное название — Праздник весны и труда.

Финляндия — День свободы студентов

Поскольку финны позднее других народов приняли христианство, их культура связана с элементами древних дохристианских верований. Молодые жители Хельсинки с 1951 года отмечают Ваппу — это главное студенческое торжество.

Накануне Первомая выпускники, нацепив на головы белые фуражки, отправляются к фонтану, где стоит памятник обнажённой деве Хавис Аманде. Ей на голову прикрепляют фуражку, пьют шампанское и всячески радуются жизни. Считается, что самый смелый — тот, кто поцелует статую — будет удачлив как в учёбе, так и в личной жизни.

Япония — Золотая неделя

Период с 29 апреля по 5 мая в Стране восходящего солнца называется Золотой неделей, куда входят Первое мая, День конституции, День детей. Золотая неделя среди трудолюбивых японцев считается оптимальной для отпусков, ведь именно в это время можно полюбоваться цветущей сакурой, а погода стоит просто идеальная.

Японцы предпочитают в это время путешествовать по родной стране. Кстати, свой собственный день труда там отмечают 23 ноября и называется он Днём благодарности труду.

Британские карнавалы и Зелёный Джек

Если венецианский карнавал проходит в феврале, то английский — в мае. Английский Первомай, May day, — красочная феерия, также идёт от дохристианских верований. Это демонстрация национальных костюмов, энергичных танцев и дань уважения майскому дереву, которое считается олицетворением мужской силы.

Что за порода дерева — совершенно не важно, здесь, скорее, значение имеет символическая сторона. В роли дерева может выступить обычный столб, украшенный разноцветными ленточками.

Символ карнавала — Зелёный Джек, хранитель леса, миролюбиво настроенный к людям, по легенде чаще всего избегающий непосредственного контакта. Во время Первомая британцы задабривают Джека дарами. И существует поверье: если в этот праздник навредить природе, Зелёный Джек за неё как-нибудь отомстит.

День велосипедиста в США

Ньюйоркцы предпочитают массовым шествиям массовые велопробеги. Велолюбителям пришлось повоевать за свои права, ведь сначала велосипед, привезённый из Британии в 1819 году, был принят властями в штыки как опасный вид транспорта.

Сегодня первомайские улицы большого города наполняются стройными колоннами, состоящими из счастливых обладателей стальных коней. Автомобилистам остается утешать себя тем, что этот праздник "только раз в году".

Традиционный заезд Five Boro Bike Tour проходит через несколько районов, на финише праздник завершается концертами и массовыми угощениями.

Ландыш примиряющий

Под вывеской Первомая во Франции отмечают аж три праздника: консерваторы празднуют День Жанны д’Арк, католики — начало месяца Девы Марии, люди левых взглядов — День труда. Всех примиряет ландыш.

Традиция появилась в 1561 году, когда король Карл IX решил отпраздновать весну, одарив всех придворных дам модными в те времена букетиками ландышей. С тех пор на 1 Мая во Франции принято дарить веточку этого цветка — родным, друзьям, любимым, незнакомцам.

Ландыш нужно хранить как талисман. В массовых шествиях участвуют коровы, которым на хвост цепляют всё те же цветы. Все радуются, особенно владельцы цветочных лавок.

1 Мая — все на шабаш!

По легенде, в ночь с 30 апреля на 1 мая на горе Броккен в Германии собираются ведьмы на шабаш и с размахом отмечают Вальпургиеву ночь.

Об этом писал ещё Гёте, несколько раз забиравшийся на вершину, в своём "Фаусте". А что делают те, кто обделён магическими способностями? Можно устроить свой карнавал и сабантуй у подножия "ведьминской горы".

Не обходится без традиционного пива, пикников, песен и танцев. Праздник настолько почитаем в этой стране, что школьникам младших классов дают задание к 1 Мая нарисовать ведьм и колдунов.