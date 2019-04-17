Участница "Дома-2" съела таракана на глазах у шокированного парня — видео

На что только не готовы девушки ради популярности или завоевания сердечка симпатичного парня. Новая участница скандального телешоу даже отважилась попробовать насекомое.

20-летняя Яна Березова пришла на проект 15 апреля, но уже довольно активно пытается заявить о себе. Находясь на "Острове любви", черноволосая красотка из Волгограда съела предложенного ей участником Никитой Рудаковым тропического таракана.

Парень, к которому Яна пришла на проект, видимо, решил над ней подшутить. Он положил в тарелку с кексом насекомое, не рассчитывая, что девушка и правда отважится его попробовать. Но она не смогла отказаться от лакомства и откусила половину. За что удостоилась от Никиты звания "бешеной мадам".

Он подарил мне тараканчика, я не могу его не съесть. Так вкусно, Никиточка, спасибо, Никита. Хочешь со мной? Яна Березова

Странный поступок шокировал привыкших ко многому участников "Дома-2", а также вызвал негодование у юзеров в Сети.

Она больная? Или потом блевать пойдёт? 111222www7849