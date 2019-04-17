Участница "Дома-2" съела таракана на глазах у шокированного парня — видео

20-летняя Яна Березова пришла на проект 15 апреля, но уже довольно активно пытается заявить о себе. Находясь на "Острове любви", черноволосая красотка из Волгограда съела предложенного ей участником Никитой Рудаковым тропического таракана.
Парень, к которому Яна пришла на проект, видимо, решил над ней подшутить. Он положил в тарелку с кексом насекомое, не рассчитывая, что девушка и правда отважится его попробовать. Но она не смогла отказаться от лакомства и откусила половину. За что удостоилась от Никиты звания "бешеной мадам".
Он подарил мне тараканчика, я не могу его не съесть. Так вкусно, Никиточка, спасибо, Никита. Хочешь со мной?
Яна Березова
Странный поступок шокировал привыкших ко многому участников "Дома-2", а также вызвал негодование у юзеров в Сети.
Она больная? Или потом блевать пойдёт?
111222www7849
Очень странное поведение
elenagrishneva
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