Ад под землёй. Кто ответит за погибших в шахте "Уралкалия" рабочих

Ад под землёй. Кто ответит за погибших в шахте "Уралкалия" рабочих

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств трагедии в Соликамске в Пермском крае, где в субботу утром в шахте погибло девять рабочих. В первую очередь следователи выясняют, как была обеспечена безопасность рабочих под землёй и как соблюдались меры противопожарной защиты со стороны компании, которая отвечала за строительные работы. По данным Лайфа, ранее у Ростехнадзора уже были претензии к объектам и шахтам "Уралкалия".

Трагедия разыгралась в строящемся стволе четвёртой шахты СКРУ-3 на руднике "Уралкалия" в Соликамске. Ствол был пройден не до конца, и его планировалось укреплять дальше. Утром бригада рабочих спустилась в шахту для монтажа вентиляционных систем. Предварительно известно, что это были рабочие компании УС-30, которые строили в СКРУ-3 вентиляцию и выполняли работы по армированию вентиляционного горизонта. Всего под землёй на конечной глубине 365 метров находилось 17 человек. Что именно произошло внизу, пока не известно, однако примерно в 10 часов утра рабочие подали сигнал "пожар". После этого связь с ними пропала.

По тревоге к шахте прибыли несколько расчётов спасателей, пожарных. К месту выехали три военизированных горноспасательных отряда МЧС из Нижнего Тагила, два экипажа из Североуральска по 14 человек в каждом. На место ЧП прибыл и губернатор Пермского края Максим Решетников.

<p>Фото: © L!FE SHOT</p>

Спасатели несколько раз спускались в ствол шахты. Они сумели пробраться только на отметку 338 метров. Спуститься дальше им мешали плотный дым и высокая температура горения. В итоге они смогли вывести на поверхность восемь человек. Все они доставлены в больницы. У остальных девяти горняков, оставшихся в горящей шахте, при себе было средство "самоспасатель", однако он был рассчитан лишь на час.

Для родственников рабочих, которые ждали новостей о своих близких, была оперативно организована психологическая помощь.

Пожарные боролись с огнём шесть часов, после чего спасатели предприняли новую попытку спуститься вниз. К сожалению, все девять человек, которые оказались заблокированы под землёй, погибли. Фактически они сгорели заживо, потому что температура в горящей шахте поднималась до 200 градусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть трёх и более лиц").

— Полученные в ходе осмотра данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ. На месте устанавливаются и допрашиваются свидетели, лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили Лайфу в Следственном комитете.

<p>Фото: © L!FE SHOT</p>

В первую очередь следователи будут выяснять, как на шахте была организована система безопасности и противопожарной защиты при проведении подземных работ, кто за неё отвечал, проходили ли рабочие инструктаж, были ли обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

Причины пожара установят эксперты Госпожарнадзора, однако, по предварительным данным, в шахте загорелся строительный мусор или пластификатор. Это специальная смесь для укрепления и соединения пород шахтного ствола с чугунными кольцами, чтобы там могла безопасно двигаться клеть.

В ПАО "Уралкалий" пока считают, что за трагедию нужно спрашивать с подрядчика.

— В 10:04 мск задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА), произошло задымление в четвёртом стволе СКРУ-3. С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда, — говорится в сообщении ПАО "Уралкалий".

Губернатор Пермского края Максим Решетников уже принёс свои соболезнования родственникам погибших. Семьям горняков выплатят по два миллиона рублей.

<p>Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын</p>

Шахта, на которой произошла трагедия, только строилась. Как сообщается, Ростехнадзор ещё не успел проверить сгоревший забой. Замглавы Западно-Уральского управления Станислав Мацов рассказал журналистам, что по просьбе "Уралкалия" они перенесли проверку конкретно этой шахты с октября на январь 2019-го. Владелец рудника попросил это сделать потому, что подрядчики не справлялись с объёмами.

Однако по другим шахтам, в том числе в Соликамске, у Ростехнадзора уже были претензии к "Уралкалию".

В прошлом году Мацов лично возглавлял одну из проверок на сильвинитовой обогатительной фабрике в Березниках. Здание главного корпуса было признано "ограниченно работоспособным", а отдельные его конструкции — аварийными.

Та же проверка установила, что большая часть вентиляционного оборудования завода (БКПРУ-2) была установлена в 1969 году. Следили за вентиляцией не очень: не всегда чистили и обслуживали по графику. Мацов обтекаемо указывает на неудовлетворительную работоспособность вентсистем.

Примерно тогда же, в конце 2017-го, Ростехнадзор обратил внимание на нарушения технических регламентов и требований безопасности в соликамском руднике СКРУ-1.

Автор:
ПК
Павел Кочегаров
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