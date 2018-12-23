Ад под землёй. Кто ответит за погибших в шахте "Уралкалия" рабочих

Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств трагедии в Соликамске в Пермском крае, где в субботу утром в шахте погибло девять рабочих. В первую очередь следователи выясняют, как была обеспечена безопасность рабочих под землёй и как соблюдались меры противопожарной защиты со стороны компании, которая отвечала за строительные работы. По данным Лайфа, ранее у Ростехнадзора уже были претензии к объектам и шахтам "Уралкалия".

Трагедия разыгралась в строящемся стволе четвёртой шахты СКРУ-3 на руднике "Уралкалия" в Соликамске. Ствол был пройден не до конца, и его планировалось укреплять дальше. Утром бригада рабочих спустилась в шахту для монтажа вентиляционных систем. Предварительно известно, что это были рабочие компании УС-30, которые строили в СКРУ-3 вентиляцию и выполняли работы по армированию вентиляционного горизонта. Всего под землёй на конечной глубине 365 метров находилось 17 человек. Что именно произошло внизу, пока не известно, однако примерно в 10 часов утра рабочие подали сигнал "пожар". После этого связь с ними пропала.

По тревоге к шахте прибыли несколько расчётов спасателей, пожарных. К месту выехали три военизированных горноспасательных отряда МЧС из Нижнего Тагила, два экипажа из Североуральска по 14 человек в каждом. На место ЧП прибыл и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Спасатели несколько раз спускались в ствол шахты. Они сумели пробраться только на отметку 338 метров. Спуститься дальше им мешали плотный дым и высокая температура горения. В итоге они смогли вывести на поверхность восемь человек. Все они доставлены в больницы. У остальных девяти горняков, оставшихся в горящей шахте, при себе было средство "самоспасатель", однако он был рассчитан лишь на час.

Для родственников рабочих, которые ждали новостей о своих близких, была оперативно организована психологическая помощь.

Пожарные боролись с огнём шесть часов, после чего спасатели предприняли новую попытку спуститься вниз. К сожалению, все девять человек, которые оказались заблокированы под землёй, погибли. Фактически они сгорели заживо, потому что температура в горящей шахте поднималась до 200 градусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть трёх и более лиц").

— Полученные в ходе осмотра данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ. На месте устанавливаются и допрашиваются свидетели, лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили Лайфу в Следственном комитете.

В первую очередь следователи будут выяснять, как на шахте была организована система безопасности и противопожарной защиты при проведении подземных работ, кто за неё отвечал, проходили ли рабочие инструктаж, были ли обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

Причины пожара установят эксперты Госпожарнадзора, однако, по предварительным данным, в шахте загорелся строительный мусор или пластификатор. Это специальная смесь для укрепления и соединения пород шахтного ствола с чугунными кольцами, чтобы там могла безопасно двигаться клеть.

В ПАО "Уралкалий" пока считают, что за трагедию нужно спрашивать с подрядчика.

— В 10:04 мск задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА), произошло задымление в четвёртом стволе СКРУ-3. С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда, — говорится в сообщении ПАО "Уралкалий".

Губернатор Пермского края Максим Решетников уже принёс свои соболезнования родственникам погибших. Семьям горняков выплатят по два миллиона рублей.

Шахта, на которой произошла трагедия, только строилась. Как сообщается, Ростехнадзор ещё не успел проверить сгоревший забой. Замглавы Западно-Уральского управления Станислав Мацов рассказал журналистам, что по просьбе "Уралкалия" они перенесли проверку конкретно этой шахты с октября на январь 2019-го. Владелец рудника попросил это сделать потому, что подрядчики не справлялись с объёмами.

Однако по другим шахтам, в том числе в Соликамске, у Ростехнадзора уже были претензии к "Уралкалию".

В прошлом году Мацов лично возглавлял одну из проверок на сильвинитовой обогатительной фабрике в Березниках. Здание главного корпуса было признано "ограниченно работоспособным", а отдельные его конструкции — аварийными.

Та же проверка установила, что большая часть вентиляционного оборудования завода (БКПРУ-2) была установлена в 1969 году. Следили за вентиляцией не очень: не всегда чистили и обслуживали по графику. Мацов обтекаемо указывает на неудовлетворительную работоспособность вентсистем.

Примерно тогда же, в конце 2017-го, Ростехнадзор обратил внимание на нарушения технических регламентов и требований безопасности в соликамском руднике СКРУ-1.