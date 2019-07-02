Пётр Мамонов отвечает читателям Лайфа

Актёр, музыкант и поэт Пётр Мамонов отвечает на вопросы и даёт советы читателям Лайфа. И ждёт следующих вопросов, которые можно задать прямо в комментариях к этой колонке. Ответы Мамонов печатает на машинке "Ундервуд". Лайф оставляет авторскую орфографию и пунктуацию и публикует оригиналы ответов Петра Николаевича.

Здравствуйте!

Хочу рассказать один анекдот: — Проходит конкурс акынов (те, кто играет на народном инструменте, что-то вроде длинной балалайки) и выходит молодой, начинает великолепно играть, "шарит" по всему грифу. Все довольны, говорят — Замечательно! Отлично! Выходит старик и — на одной ноте, на одном ладу: бэм, бэм, бэм... Ему говорят — Смотри, молодой как играет, а ты! На одной струне? Старик отвечает: — Он ищет. А я уже нашел.

1. Все ответы на все вопросы находятся для меня в Боге. В Его Благой Вести (Евангелие) к нам, людям. Священное Писание всё Богодухновенно, всё — истина. Святые отцы, подвижники растолковали нам непонятное, отдали жизнь свою, чтобы нас научить, вразумить. Это великая помощь.

2. У меня есть личный опыт. Опыт веры (очень малый, но есть). Из этих двух основных положений я и стараюсь ответить на ваши вопросы. Если что-то "мимо пролетает", относится только к нашей временной жизни, то я не ответчик, я в этом мало понимаю.

Отвечая вам, скорее рассказываю, как у меня дела, что я понял, что у меня получилось, что мне помогло.

С любовью, Пётр.

P. S. "Когда ум станет в области познания истины, он не имеет нужды в вопросах". Святой Исаак Сирин.

Что я делаю в таких случаях:

1. Молитва. Бог нам Отец и я прошу у Него, как у старшего, мудрого отца: — Отче, помоги правильно поступить.

2: Моя совесть. Если честно, внутренне, перед собой, почти всегда знаем, как поступить "по совести". На ваш вопрос однажды я получил такой ответ: — Сам себя не объедешь.

И третье. Апостол говорит: — Если вы духовные, по Духу и поступать должны. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.

Каков же Дух Христов? Какие Его дары. Нам сказано: любовь, мир, кростость, вера, милосердие, благость, воздержание, долготерпение. Если ваше решение с этими вещами не совпадает, значит, что-то не так.

Не понял.

"Период истории", как говорят, отцы у нас — последние времена. Т. е. последние перед вторым пришествием Христа, перед концом этого мира. Цель христианина это спасение души. И правителя, и простого гражданина. Поэтому, давайте, спросим иначе: — Как спастись в последние времена? Святые отцы нам отвечают — Безропотным терпением скорбей. — И подвиг этот, — говорят они, — будет выше всех наших подвигов благочестия.

Вот так!

Я мало люблю это кино и слабо помню. Помню только одно впечатление: Опять всё себе, желание владеть любимым человеком, а не отдавать ему время, деньги и прочее, список можно продолжить. Пока вот так, коротко.

P. S.: Про любовь предпочитаю "Гром небесный" с Жаном Габеном.

Всегда всё было "не в порядке". Времена всегда трудные и страшные. Но, с нами Бог!

Когда Христос пришел на землю, Он даже рабство не отменил. А, уж, Он-то смог бы организовать самый лучший "порядок"! Он Он сказал — Царство моё не от мира сего.

Вечность, она гораздо длинней, чем 70-80 лет на земле. В этом всё дело.

Уважаемый Дур Хз. Дар рассуждения, как и дар любви — крыша возводимого здания. Я же еще фундамент как следует не достроил. А вы?

В хорошем фильме "Вердикт" замечательный Пол Ньюман говорит такой текст: — Если будем поступать так, как будто имеем веру — вера придет.

Мне эта мысль, эти слова, очень помогают. Потом, не будем бояться сомнения — нормальная вещь для нас, слабых. Я просто стараюсь почувствовать вкус этой новой жизни по вере в Бога и вижу: да, это самое сильное из всего что есть! Я этого хочу.

P.S. Писал вам ответ и рис сгорел на плите. Это что? Бог сделал? Это я сам. У Бога всё только хорошее, замечательное.

Библию читаю, к стыду своему, очень мало. Евангелие — да.

А Ветхий Завет совсем не знаю. Очень плохо!

Библия в переводе, это — КНИГИ — все — Священное Писание. Евангелие же, читаю каждый день, но совсем по-немногу. Говорят, важно не количество, а чтобы что-нибудь оставалось в голове, в сердце. Главное в сердце.

Общение с Богом одно — молитва. А о молитве написаны целые тома, не мне вам расcказывать. Внимание — душа молитвы, — говорят нам мудрые.

P.S. Мне как-то один друг-автогонщик рассказал, что про прохождение поворота написаны целые книги. Вот так-то! дорогая Ки.

Однажды у меня был такой случай.

От нашего города до Москвы ходит автобус-экспресс: 2 часа — метро "Тушинская". Как-то раз сажусь, всё битком. Места пронумерованы, на чужое не сядешь. С ужасом вижу, передо мной устраиваются два пьяных "дембиля", мат, о бабах и т. д.

Начал размышлять, кто их учил чему-то другому? Всю жизнь их представил и стыдно стало. Не успел додумать — станция "Тушинская".

"Когда начинает кто-то при тебе пресуждать брата своего, сделай печальным лицо своё". Святой Исаак Сирин.

Мудрые говорят:

"Уверенность стоящего и отчаянье лежащего одинаково пагубны для нашего спасения". Богу важен не результат, а вектор, движение. Важен "зазор" между тем, какие мы есть на самом деле и какими, постарались, а все-таки хоть немного и были, а, может, даже стали.

Поэтому наше дело — идти.

Не получается — это нормально, это мы-то самые и есть.

Христос пришел на землю, чтобы на своей крови основать Церковь. "Кому Церковь не мать, тому Бог не отец", — говорит один святой. Церковь, по слову Алексея Ильича Осипова, профессора духовной академии, — есть сообщество людей стремящихся жить по Евангелию. А Евангелие написано не людьми, а Духом Святым, Который водил рукой людей. Вот, в чем дело. Если мы в это не верим, это, как теперь говорят, наши проблемы.

Я бы там жил. Тем более, имея такое "адекватное" прекрасное имя.

Редакция Лайфа передаст вопросы из комментариев к этой колонке Петру Николаевичу и напоминает, что Мамонов не сможет ответить ВСЕМ обо ВСЁМ, но готов посоветовать что-то или ответить конкретному человеку.

Ваши вопросы пишите прямо в комментариях к этой статье.