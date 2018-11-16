Угадай, кто пошутил: Петросян или Степаненко?

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись. И больше им вместе не шутить. Но хорошо ли ты знаешь их юмор, чтобы переживать за них? Проверь свои знания. Пройди тест.
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