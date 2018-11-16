Угадай, кто пошутил: Петросян или Степаненко?

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Угадай, кто пошутил: Петросян или Степаненко?

Тест
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Коллаж © L!FE. Фото © L!FE/Александр Арутюнов

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись. И больше им вместе не шутить. Но хорошо ли ты знаешь их юмор, чтобы переживать за них? Проверь свои знания. Пройди тест.
Автор:
АМ
Артур Матвеев
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