Рабочий постился в течение 46 дней, питаясь только пивом, и похудел на 20 кг

Дел Холл из Огайо страдал лишним весом и сел на диету — но довольно необычную. Он решил соблюдать Великий пост, только вот вместо постной пищи оставил в рационе одно лишь пиво.

Дел Холл работает на пивоварне и любит пиво настолько сильно, что даже шампунь выбирает с запахом хмеля. Мужчина никогда не отказывал себе в удовольствии выпить пару стаканов любимого напитка после работы, а на закуску к нему всегда заказывал жирные мясные блюда. Со временем вес Дела перевалил за 130 килограммов, сообщает The Insider.

Решив бороться с лишним весом, он последовал примеру немецких монахов ордена минимов и сел на пивную диету. В XVII веке этим монахам было запрещено употреблять твёрдую пищу во время поста, но папа римский благословил их на употребление "жидкого хлеба" — особого, богатого микроэлементами сорта пива. В честь основателя ордена — Франциска из Паолы — они назвали его Paulaner.

Несмотря на то что пиво с таким названием до сих пор производится в Мюнхене, Дел не стал ограничиваться одним сортом. В конце концов, он ведь не монах, хотя и выбрал для своей диеты 46 дней Великого поста. Мужчина ежедневно выпивал до 10 бутылок пива разных сортов, а также позволял себе минеральную воду, чёрный кофе и чай без сахара. По рекомендации врача он принимал мультивитамины.

За все 46 дней Дел ни разу не испытал недомогания или похмелья. Правда, как-то раз с утра у него на несколько часов ухудшилось зрение, а в другой день на ладонях появилась экзема. Но Дел склонен считать, что во всём виновата переменчивая погода, а не его любимое пиво. За весь срок мужчине удалось сбросить 20 килограммов.