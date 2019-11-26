В США казнили преступника, который 20 лет назад убил ради бесплатного пива

Американец планировал обогатиться на ограблении продуктового, но, когда план не сработал, он не расстроился. Захватив пива, мужчина скрылся с места происшествия.

Недавно 52-летний стрелок из штата Джорджия, США, был казнён за преступление, которое он совершил больше 20 лет назад. Рэй Кромарти убил продавца магазина и ранил ещё одного мужчину во время неудачной попытки ограбления, закончившейся кражей пива.

10 апреля 1994 года Рэй и его сообщник попытались ограбить продуктовый магазин в Томасвиле, США. Согласно судебным протоколам, в этот момент в гастрономе находились кассир Ричард Слиз и покупатель Кори Кларк.

Рэй выстрелил в обоих, работник от полученных травм скончался. После того как грабителям не удалось вскрыть кассу, осуждённый мужчина покинул место происшествия, захватив с собой две упаковки пива по 12 банок, пишет Daily Mail.

Кромарти вместе со своим сообщником были арестованы три дня спустя. Они признали вину, но по менее серьёзным обвинениям.

В 1997-м Рэя приговорили к смертной казни за убийство кассира. Вплоть до 2019 года мужчина пытался доказать, что это не его вина. Он требовал провести ДНК-анализ улик, собранных с места стрельбы, однако суд так ни разу его просьбу и не удовлетворил.

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