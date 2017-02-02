Picstory: Селфи с Дейвом Гролом на концерте AC/DC

Легендарная хард-рок-группа AC/DC сейчас ездит с концертами по Америке и Канаде. После одного из недавних шоу счастливый зритель выложил своё селфи на сайте 9gag.com. "Встретил вот этого парня на концерте AC/DC", — гласит подпись к фото, с которого добродушно улыбается экс-барабанщик группы Nirvana, а ныне лидер Foo Fighters Дейв Грол.

Между Дейвом Гролом и его фанатами никогда не существовало барьеров. Вечно счастливый музыкант известен многочисленными фотографиями со своими поклонниками. Одному из своих фанатов, умирающему от рака кожи, добродушный Грол отправил фото, автограф, билеты на концерт и пачку сувениров.

Во время выступлений он также всё время находится в близком контакте со зрителями. Например, фанаты Foo Fighters по всему миру завидовали счастливчику, которого Грол усадил за свою ударную установку прямо посреди шоу.