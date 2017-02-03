Picstory: Баскетбольный тренер и его ученик спустя десятилетия

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Picstory: Баскетбольный тренер и его ученик спустя десятилетия

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reddit.com

Фотоколлаж с американским баскетбольным тренером Джоном Вуденом, размещённый пользователями портала Reddit.com, вызвал новую волну интереса к его персоне. На двух фото спортивный специалист изображён в разные периоды своей жизни: в разгар тренерской карьеры и после выхода на пенсию. Но в обоих случаях рядом с ним его воспитанник — член баскетбольного зала славы, звезда НБА Карим Абдул-Джаббар.

Вуден работал тренером баскетбольной команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе с 1948 по 1975 год. reddit.com Немало игроков, прошедших школу Вудена, затем сделали успешную карьеру в НБА. reddit.com Пользователи Сети, обсуждая коллаж, вспомнили трогательное видео о встрече английского футболиста Йана Райта со своим первым тренером:

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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