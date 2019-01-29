Танцы на шесте в 65 лет. Мотивирующая история новосибирской пенсионерки

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Танцы на шесте в 65 лет. Мотивирующая история новосибирской пенсионерки

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Фото © VK/Светлана Мирошкина

Это Светлана Мирошкина и ей 65 лет. Она необычная новосибирская пенсионерка

Всю жизнь Светлана работала штукатуром-маляром. Гимнастическими упражнениями не занималась. И спокойно вышла на пенсию

Теперь она подрабатывает уборщицей. А в остальное время крутится на шесте. И исполняет сложные трюки pole dance

В pole dance Светлана пришла 5 лет назад. Она весила на 25 килограммов больше и имела проблемы с давлением

Она могла бы, как многие пенсионеры, жаловаться на жизнь, ходить по врачам. Но решила поступить иначе

Её заворожили танцы на пилоне. И она решила, есть время — почему бы не попробовать. В зале удивились, но пригласили на тренировку

Сперва Светлана даже отжаться от пола не могла — куда уж вращаться на руках под потолком. Но она не сдавалась

За первые пять месяцев Светлана скинула 10 килограммов и поверила в себя настолько, что стала выступать в клубе

В семье Светланы сначала скептично восприняли увлечение мамы и бабушки. Но, увидев, как женщина преобразилась — одобрили

Светлана говорит, что ей сейчас не 65 лет, а 18. Чувствует она себя прекрасно, и все недуги отступили

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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