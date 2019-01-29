Танцы на шесте в 65 лет. Мотивирующая история новосибирской пенсионерки

Это Светлана Мирошкина и ей 65 лет. Она необычная новосибирская пенсионерка
Всю жизнь Светлана работала штукатуром-маляром. Гимнастическими упражнениями не занималась. И спокойно вышла на пенсию
Теперь она подрабатывает уборщицей. А в остальное время крутится на шесте. И исполняет сложные трюки pole dance
В pole dance Светлана пришла 5 лет назад. Она весила на 25 килограммов больше и имела проблемы с давлением
Она могла бы, как многие пенсионеры, жаловаться на жизнь, ходить по врачам. Но решила поступить иначе
Её заворожили танцы на пилоне. И она решила, есть время — почему бы не попробовать. В зале удивились, но пригласили на тренировку
Сперва Светлана даже отжаться от пола не могла — куда уж вращаться на руках под потолком. Но она не сдавалась
За первые пять месяцев Светлана скинула 10 килограммов и поверила в себя настолько, что стала выступать в клубе
В семье Светланы сначала скептично восприняли увлечение мамы и бабушки. Но, увидев, как женщина преобразилась — одобрили
Светлана говорит, что ей сейчас не 65 лет, а 18. Чувствует она себя прекрасно, и все недуги отступили
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