Пилот параплана до последнего боролся за жизнь пассажира, но свою не спас

22-летний индийский пилот Пурушоттам Тимсина проявил героизм, когда крепление его параплана оторвалось прямо в воздухе. Мужчина сумел посадить практически неуправляемый аппарат на крышу здания и спасти 32-летнего пассажира Гаурава Чудхари, однако сам разбился насмерть. Трагедия произошла 25 ноября в городе Калимпонг.

Жуткое видео падения было опубликовано на YouTube-канале группы I Love Siliguri. На кадрах видно, как Тимсина пытается управлять парапланом, но тот вращается в воздухе.

Как сообщает The Sun, пилоту всё-таки удалось спасти жизнь пассажира — тот отделался переломом ноги. Сам Тимсина погиб от травмы позвоночника ещё до приезда экстренных служб. Друзья выжившего пассажира обвиняют в трагедии организаторов полёта.