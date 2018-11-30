Пилот параплана до последнего боролся за жизнь пассажира, но свою не спас

Жуткое видео падения было опубликовано на YouTube-канале группы I Love Siliguri. На кадрах видно, как Тимсина пытается управлять парапланом, но тот вращается в воздухе.
Как сообщает The Sun, пилоту всё-таки удалось спасти жизнь пассажира — тот отделался переломом ноги. Сам Тимсина погиб от травмы позвоночника ещё до приезда экстренных служб. Друзья выжившего пассажира обвиняют в трагедии организаторов полёта.
Организаторы проигнорировали даже основные меры безопасности. Пилот был даже без шлема
друзья Гауравы Чудхари
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