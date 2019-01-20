Красота неземная! Лётчица соблазнила тысячи мужчин благодаря фото в форме и без

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Красота неземная! Лётчица соблазнила тысячи мужчин благодаря фото в форме и без

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Фото: instagram/anapaulacespedes

У 21-летней Аны Паулы Сеспедес из Асунсьона, Парагвай, с детства была мечта стать пилотом, и она её осуществила. Но любовь к небу не только не помешала ей стать королевой красоты, но и помогла обрести десятки тысяч поклонников в "Инстаграме".

Не много найдётся на свете девушек, которые способны похвастаться снимками из кабины пилота. Но это точно не про Ану. В её инстаграм-аккаунте такие снимки появляются регулярно благодаря не совсем обычному для девушки занятию. В качестве второго пилота Ана летает с отцом на King Air F90. А Cessna 152 управляет сама.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/anapaulacespedes/" target="_blank"><strong>anapaulacespedes</strong></a></p>

Я с детства восхищалась папой-пилотом. Поэтому, когда подросла, тоже сразу пошла учиться. Это была моя мечта

Ана Паула Сеспедес

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/anapaulacespedes/" target="_blank"><strong>anapaulacespedes</strong></a></p>

Прекрасная девушка с лучезарной улыбкой решила делиться снимками со своей работы в Сети. И её порыв оценили уже 48 тысяч подписчиков. Ана рассказала, что в восторге от того, чем занимается. Ей нравятся путешествия и то, что за день она может побывать в нескольких местах.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/anapaulacespedes/" target="_blank"><strong>anapaulacespedes</strong></a></p>

Круто быть пилотом! Полёт — лучший способ успокоиться и помечтать с открытыми глазами. Оставить всё, что тебя беспокоило, на земле и освободить ум

Ана Паула Сеспедес

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/anapaulacespedes/" target="_blank"><strong>anapaulacespedes</strong></a></p>

Параллельно Ана рекламирует купальники и участвует в конкурсах красоты. В 2018 году она стала победительницей престижного конкурса "Мисс супранешнл". И её красоту действительно сложно не заметить. Что подтверждают горячие снимки с демонстрацией шикарной фигуры.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/anapaulacespedes/" target="_blank"><strong>anapaulacespedes</strong></a></p>

Но тем не менее подписчики ценят девушку именно за её простоту и открытость. А Ана желает им всегда верить в себя, ведь, по её словам, каждый человек уникален и может добиться многого.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/anapaulacespedes/" target="_blank"><strong>anapaulacespedes</strong></a></p>

Люди всегда говорят мне, что им очень нравятся мои снимки. Нравится, что я настоящая, так как правдиво показываю свою жизнь, простые и удивительные вещи в ней <...>

Ана Паула Сеспедес

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