10 фото красавицы-пилота, увидев которые вы тут же купите билет на её рейс

Эмили Кристин из Торонто, Канада, покорила не только небо, но и тысячи людских сердец обаянием и красотой.

Кристин 31 год, и восемь последних лет она посвятила полётам в качестве второго пилота. Канадка без ума от своей профессии

Девушка летает на самолёте Dash 8-Q400, делает от 12 до 16 рейсов в неделю и просто без ума от своей работы

Ощущение полёта бесценно. Кажется, что все твои проблемы и заботы становятся незначительными. <...> Для меня это чувство свободы Эмили Кристин

За это время Эмили посетила множество уголков на Земле — от суровой Исландии до жарких Багамских островов

Девушка выбрала профессию себе под стать, ведь путешествия, как и авиация, её страсть

А благодаря работе и увлечениям красотка стала ещё и популярна в "Инстаграме". Уже более 39 тысяч человек следят за её приключениями в соцсети

При этом Эмили озабочена тем, что в этой сфере не так много девушек, и надеется своим примером вдохновить их тоже "подняться в небо"

Что касается девушек, да и всех, кто пытается попасть в эту профессию, — просто не сдавайтесь! Неудачи будут, но настоящим провалом станет отказ от цели. Я проваливала и лётные испытания, и письменные экзамены, но пыталась снова и снова Эмили Кристин

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