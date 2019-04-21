10 фото красавицы-пилота, увидев которые вы тут же купите билет на её рейс

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10 фото красавицы-пилота, увидев которые вы тут же купите билет на её рейс

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Фото: instagram/pilotemilie

Эмили Кристин из Торонто, Канада, покорила не только небо, но и тысячи людских сердец обаянием и красотой.

Кристин 31 год, и восемь последних лет она посвятила полётам в качестве второго пилота. Канадка без ума от своей профессии

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

Девушка летает на самолёте Dash 8-Q400, делает от 12 до 16 рейсов в неделю и просто без ума от своей работы

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

Ощущение полёта бесценно. Кажется, что все твои проблемы и заботы становятся незначительными. <...> Для меня это чувство свободы

Эмили Кристин

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

За это время Эмили посетила множество уголков на Земле — от суровой Исландии до жарких Багамских островов

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

Девушка выбрала профессию себе под стать, ведь путешествия, как и авиация, её страсть

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

А благодаря работе и увлечениям красотка стала ещё и популярна в "Инстаграме". Уже более 39 тысяч человек следят за её приключениями в соцсети

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

При этом Эмили озабочена тем, что в этой сфере не так много девушек, и надеется своим примером вдохновить их тоже "подняться в небо"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

Что касается девушек, да и всех, кто пытается попасть в эту профессию, — просто не сдавайтесь! Неудачи будут, но настоящим провалом станет отказ от цели. Я проваливала и лётные испытания, и письменные экзамены, но пыталась снова и снова

Эмили Кристин

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/pilotemilie/" target="_blank"><strong>pilotemilie</strong></a></p>

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