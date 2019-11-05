Авиакомпания пожизненно отстранила пилота, увидев, что происходило в кабине

Сотрудник китайской компании Air Guilin поплатился за то, что впустил в кабину постороннюю девушку.

В Сети появилась фотография, которая стала вирусной и наделала много шума. На ней позировала студентка Университета туризма Гуйлиня Чэнь Юйин, расположившаяся в кресле пилота, а на коленях у девушки стоял поднос с чайным сервизом. Девушка указала в подписи, что очень благодарна лётчику за предоставленный шанс.

Я очень благодарна пилоту! Я была так впечатлена! Чэнь Юйин

Этот кадр, размещённый на Weibo, попался на глаза членам авиасообщества. И они пришли в ужас, отметив, что кадр к тому же был сделан во время полёта и командир экипажа подверг жизни пассажиров опасности, пишет South China Morning Post.

Дело приняло серьёзный оборот: представители компании заявили, что сотрудник проигнорировал основополагающие правила безопасности и ему навсегда запрещено работать у них в должности пилота. Остальных членов экипажа также отстранили от работы, пока идёт расследование.

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