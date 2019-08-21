Океанариум каждый месяц выбирает самого плохого и хорошего пингвина: 20 фото

Всё это оформляют в виде красивой "доски почёта", где отмечают, за какие заслуги пернатые на неё попали. На странице в соцсети Facebook работники океанариума делятся со своими подписчиками фотографиями с этого стенда. Как вы уже понимаете, это очень смешно.
Мо — за то, что прятался в кустах в день взвешивания
Капитан — наконец постоял за себя перед Таксом
Мартин — этот Казанова пытался увести чужую девушку
Дора — самостоятельно пришла на станцию кормления
Дэйв — не давал смотрителям мыть окна
Бетти, ведёт себя хорошо и никогда не ставил свой ласт неправильно
Мо — мало плавает и спит до того, как принесут еду
Тимми — не толкается и не бросает песок в смотрителей, пока его кормят
Такс — задирает других пингвинов и гоняется за ними
Элмо — сам встал и выбрался из норы, чтобы поесть
Мистер Мак — крадёт еду своей подружки, несмотря на то что она почти слепая
Дора — добровольно приходит на взвешивание
Дэйв — выдёргивал волосы на ногах у посетителя, который пришёл посмотреть на пингвинов
Берни — постоянно плавает и отлично чистит себя
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