Океанариум каждый месяц выбирает самого плохого и хорошего пингвина: 20 фото

Каждый месяц в Национальном океанариуме Новой Зеландии выбирают двух самых отличившихся пингвинов: одного послушного, а другого — не очень.

Всё это оформляют в виде красивой "доски почёта", где отмечают, за какие заслуги пернатые на неё попали. На странице в соцсети Facebook National Aquarium of New Zealand работники океанариума делятся со своими подписчиками фотографиями с этого стенда. Как вы уже понимаете, это очень смешно.

Мо — за то, что прятался в кустах в день взвешивания

Капитан — наконец постоял за себя перед Таксом

Мартин — этот Казанова пытался увести чужую девушку

Дора — самостоятельно пришла на станцию кормления

Дэйв — не давал смотрителям мыть окна

Бетти, ведёт себя хорошо и никогда не ставил свой ласт неправильно

Мо — мало плавает и спит до того, как принесут еду

Тимми — не толкается и не бросает песок в смотрителей, пока его кормят

Такс — задирает других пингвинов и гоняется за ними

Элмо — сам встал и выбрался из норы, чтобы поесть

Мистер Мак — крадёт еду своей подружки, несмотря на то что она почти слепая

Дора — добровольно приходит на взвешивание

Дэйв — выдёргивал волосы на ногах у посетителя, который пришёл посмотреть на пингвинов

Берни — постоянно плавает и отлично чистит себя

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