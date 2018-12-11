Датчанин в Египте занялся сексом на вершине пирамиды, снял это на видео — и зря

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Датчанин в Египте занялся сексом на вершине пирамиды, снял это на видео — и зря

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Датский фотограф Андреас Хвид выложил в Сеть фото и видео, на которых занимается сексом с подругой на вершине пирамиды Хеопса. Теперь у парня проблемы — скандальным роликом и фотографиями заинтересовалась генеральная прокуратура Египта, сообщает The Sun.

В настоящий момент скандальный ролик с обнажением на вершине пирамиды удалён с канала Хвида на YouTube, однако его копии успели разойтись по Сети.

Видео и фотографии вызвали возмущение в Египте — власти страны сочли произошедшее оскорблением и нарушением норм общественной морали. И, хотя ряд экспертов сочли видеоматериалы фальшивкой, дело было передано на рассмотрение в генеральную прокуратуру.

<p>Фото: andreashvid.com</p>

Смогут ли египетские власти добраться до датского фотографа и его партнёрши, пока не известно. Сам Андреас Хвид продолжает настаивать на подлинности снимков, однако не спешит выходить на связь с прокуратурой.

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