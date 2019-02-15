Надо было слушать маму. Обычный пирсинг обернулся для девушки инвалидным креслом

После того как 20-летняя Лайан Диас из Бразилии сделала пирсинг, её нос покраснел и начал болеть. Но ведь это нормально для свежего прокола, подумала девушка. Однако затем у неё появилась сильная боль в ногах, и вот это уже напугало Лайан не на шутку, пишет Daily Mail.

Решив, что трёх проколов на носу ей мало, Лайан обратилась к специалисту, чтобы сделать четвёртый. Сперва всё было как обычно — лёгкая боль и покраснение, но затем нос серьёзно воспалился, хотя и не на месте ранки. Девушка подумала, что это обычный прыщик, и не встревожилась. Тем более что после недели усиленного ухода различными кремами он пропал.

Но через некоторое время у Лайан поднялась серьёзная температура и появилась сильная боль в ногах. Вскоре она сменилась потерей чувствительности до такой степени, что девушка едва могла ходить. В панике она обратилась к врачам, и после обследования те выдали ей неутешительный диагноз.

В крови Лайан был обнаружен золотистый стафилококк, который и стал причиной воспаления. Специалисты отметили, что обычно он появляется из-за раны на носу, и девушка призналась, что недавно сделала пирсинг. Из-за стафилококка внутри Лайан скопился гной, который сдавил несколько позвонков.

Врачи срочно отправили девушку на операцию и смогли спасти Лайан жизнь, но не восстановить чувствительность. Девушка ничего не ощущает ниже груди и всю оставшуюся жизнь проведёт в инвалидном кресле.

Сперва я была опустошена. Я не знала, что буду делать дальше. Но была рада хотя бы уехать из больницы Лайан Диас

После произошедшей с ней истории Лайан стала общаться с такими же парализованными людьми и поняла, что на самом деле её жизнь не закончилась. У девушки всё ещё впереди, теперь она счастлива и занимается баскетболом.