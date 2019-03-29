Писатель снял жуткий дом и поверил во все фильмы ужасов: его исповедь в Twitter

Автор комиксов и книг Том Тэйлор из Мельбурна, Австралия, решил забраться подальше от людей, чтобы никто не мешал ему работать. Парень взял в аренду страшноватого вида деревянный дом на отшибе и посмеялся с подписчиками, насколько тот похож на все клише из фильмов ужасов. Вот только позже ночью Тому стало совсем не до смеха.

Первую странность Том обнаружил в полшестого утра: несмотря на сильный ветер, продолжавшийся несколько часов, "музыка ветра", висящая возле входа, впервые звякнула. И как только Том вышел её снять, дверь за ним, конечно же, захлопнулась.

Сняв звенящую подвеску, парень решил сфотографировать для подписчиков жуткий дом. Он проигнорировал странный шорох в кустах, потому что его испугало другое. Вспышка была выключена, но со стороны дома появилась странная вспышка света. И тут шорох, похожий на шаги, раздался сильнее, Том обернулся и...

5:30 утра. Возле этого дома убийцы в темноте КТО-ТО СТОИТ. Я не вижу его лица, на нём надет налобный фонарь. И чтобы вы не думали, что я вру, вот вам фото моего панического бегства! Том Тэйлор

Апдейт: Ребят, это такая ЗАСАДА. Лежу, никого не трогаю, и внезапно дверь просто распахивается и врезается в стену... ДА ЛАДНО. Том Тэйлор

Только Том собрался с силами, чтобы позвонить жене и сообщить, что он ещё жив, как потолок начал издавать странные звуки, на веранде зазвенела "музыка ветра", которая уже точно больше не висела, и телефон внезапно умер. Том закрыл глаза и приготовился к смерти. Но наутро его разбудил почтальон, у которого Том побоялся забрать посылку.

Ну-с, как вы думаете? Там чьё-то всё ещё бьющееся сердце или заточённая и проклятая душа? Том Тэйлор

Том хотел получить поддержку от подписчиков в "Твиттере", но те его совсем не поддержали. Одна девушка заметила, что на первом фото из окна дома будто выглядывает человек. А когда Том выложил фото камина, ему заявили, что там будто бы виднеется чьё-то лицо.

Ребят, мне тут жить ещё четыре ночи, пожалуйста, ПЕРЕСТАНЬТЕ Т___Т Том Тэйлор

Я решил проверить другие комнаты и оказалось, что в одной из них стоит стул перед старым телевизором, который совсем не работает. ВЕСЕЛЬЕ-ТО какое! Том Тэйлор

Подписчики Тома с нетерпением следят за разворачивающейся драмой и с уверенностью заявляют, что это куда лучше их любимых сериалов.

Странная тень на видео напугала клиента и подтвердила все опасения хозяйки паба