Писатель снял жуткий дом и поверил во все фильмы ужасов: его исповедь в Twitter

Первую странность Том обнаружил в полшестого утра: несмотря на сильный ветер, продолжавшийся несколько часов, "музыка ветра", висящая возле входа, впервые звякнула. И как только Том вышел её снять, дверь за ним, конечно же, захлопнулась.
Сняв звенящую подвеску, парень решил сфотографировать для подписчиков жуткий дом. Он проигнорировал странный шорох в кустах, потому что его испугало другое. Вспышка была выключена, но со стороны дома появилась странная вспышка света. И тут шорох, похожий на шаги, раздался сильнее, Том обернулся и...
5:30 утра. Возле этого дома убийцы в темноте КТО-ТО СТОИТ. Я не вижу его лица, на нём надет налобный фонарь. И чтобы вы не думали, что я вру, вот вам фото моего панического бегства!
Том Тэйлор
Апдейт: Ребят, это такая ЗАСАДА. Лежу, никого не трогаю, и внезапно дверь просто распахивается и врезается в стену... ДА ЛАДНО.
Том Тэйлор
Только Том собрался с силами, чтобы позвонить жене и сообщить, что он ещё жив, как потолок начал издавать странные звуки, на веранде зазвенела "музыка ветра", которая уже точно больше не висела, и телефон внезапно умер. Том закрыл глаза и приготовился к смерти. Но наутро его разбудил почтальон, у которого Том побоялся забрать посылку.
Ну-с, как вы думаете? Там чьё-то всё ещё бьющееся сердце или заточённая и проклятая душа?
Том Тэйлор
Том хотел получить поддержку от подписчиков в "Твиттере", но те его совсем не поддержали. Одна девушка заметила, что на первом фото из окна дома будто выглядывает человек. А когда Том выложил фото камина, ему заявили, что там будто бы виднеется чьё-то лицо.
Ребят, мне тут жить ещё четыре ночи, пожалуйста, ПЕРЕСТАНЬТЕ Т___Т
Том Тэйлор
Я решил проверить другие комнаты и оказалось, что в одной из них стоит стул перед старым телевизором, который совсем не работает. ВЕСЕЛЬЕ-ТО какое!
Том Тэйлор
Подписчики Тома с нетерпением следят за разворачивающейся драмой и с уверенностью заявляют, что это куда лучше их любимых сериалов.
Странная тень на видео напугала клиента и подтвердила все опасения хозяйки паба
- Популярные
- По времени