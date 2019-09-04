Британская пенсионерка нашла "золотое кольцо Шекспира"

Женщина убеждена, что старинное украшение принадлежало великому классику, поскольку нашла его недалеко от родового поместья писателя. К тому же надпись выгравирована многозначительная.

Пожилая жительница Великобритании нашла драгоценное кольцо возле поместья Шекспир-холл в графстве Уорикшир, пишет Daily Mail. 66-летняя Сью Килверт считает, что оно могло принадлежать писателю.

Сообщается, что женщина в свободное время увлекается поиском сокровищ с помощью металлоискателя. Долгое время ей не удавалось обнаружить ничего интересного, но недавно ей посоветовали обследовать территорию, примыкающую к усадьбе Шекспира. Внезапно детектор дал отчётливый сигнал. Пенсионерка нашла место, где был его источник, вырыла в земле 20-сантиметровое углубление и наконец увидела золотое кольцо с белой инкрустацией.

Его диаметр не уточняется. Как рассказала миссис Килверт, украшение было таким крохотным, что поначалу она приняла его за обыкновенное детское колечко, одно из тех, которые носят девочки в наши дни. Однако, присмотревшись, она увидела надпись: Truth betrayes not — "Правда не предаёт". Кроме того, в целом украшение выглядит как старинное, с характерными повреждениями.

Пенсионерка очень воодушевлена, так же, как её друзья и коллеги. Все в один голос говорят, что кольцо действительно может иметь отношение к Уильяму Шекспиру. О находке уже сообщили музею Бирмингема. Там заявили, что исследуют её в ближайшие месяцы.

Отметим, что усадьба, о которой идёт речь, принадлежала семье Шекспира. Если верить местной легенде, именно там классик написал свою комедию "Как вам это понравится".