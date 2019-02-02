Девочка бросила в море бутылку с письмом, и оно вернулось к ней спустя 17 лет

Когда Эмили Эдвардс была ещё ребёнком, она вдохновилась лентой "Послание в бутылке" и решила бросить в море письмо, не подозревая, что у её истории тоже будет конец, достойный фильма.

в 2001 году Эмили отдыхала с родителями в курортном городке Рил, Северный Уэльс. Там она и осуществила свою задумку — бросила бутылку с письмом в воду, где в том числе указала свой адрес. Девочка какое-то время ждала ответа, но его не было. И она забыла об этом на долгие годы. Но спустя 17 лет послание Эмили вернулось к ней.

Письмо нашёл Сэм Хэммонд в уэльском городе Нефин, в ста километрах от того места, где его бросила Эмили. Он прогуливался по побережью, и его внимание привлекла странная бутылка. Парень не удержался и открыл её, увидев практически смытые водой буквы. Он и его мама Сью решили, что будет забавно найти отправителя. И рассказали о своей находке в "Фейсбуке".

Пост быстро стал набирать популярность. В итоге один из друзей Эмили показал ей скриншот сообщения, и девушка была просто поражена. Сначала она подумала, что это не может быть правдой и больше смахивает на безумие, но увидела знакомый почерк, пишет ladbible.com. Девушка связалась со Сью, чтобы поблагодарить её и вернуть бутылку себе.

Я была действительно шокирована, когда его нашли, до сих пор не могу поверить. Я позвонила папе, и он подтвердил, что я и правда бросила письмо, когда мне было семь Эмили Эдвардс

По словам 25-летней Эмили, она не помнит точно, что написала в письме. Но всё равно очень рада находке. Ведь это явно не то, на что ты можешь рассчитывать спустя семнадцать лет. Теперь девушке не терпится поделиться этой чудесной историей с её дочкой Луной. Надо только подождать, пока она подрастёт.